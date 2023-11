Romero mostra confiança em vitória corintiana diante do Atlético-MG: ‘Jogo Importante’

O Corinthians não consegue alívio na luta contra a queda no Brasileirão e mais uma vez jogará sob pressão na Neo Química Arena. Nesta quinta-feira, recebe o Atlético-MG, que está na briga pelas primeiras colocações, necessitando dos três pontos para se aproximar da meta dos 45 pontos. Romero revelou que Mano Menezes buscou corrigir os erros apresentados diante do Red Bull Bragantino (derrota por 1 a 0) e mostrou confiança em um triunfo.

“É um jogo importante, dentro de casa, contra um rival muito difícil, que a gente sabe do potencial, mas a gente trabalhou nesses poucos dias para melhorar as coisas que errou no jogo passado e espero que o time jogue bem e some os três pontos”, afirmou o atacante.

Evitando jogar pressão nos mais jovens, mais uma vez Mano Menezes apostará na equipe experiente, com Romero na frente ao lado de Yuri Alberto e com Bruno Méndez herdando a vaga do suspenso Fagner na direita.

Na defesa, Lucas Veríssimo deve voltar ao lado de Gil após ser poupado em Bragança Paulista por desgaste físico. A dúvida está na utilização de Renato Augusto. O meia sofreu uma lesão no ombro no domingo, trabalhou com um suporte na terça-feira e o clube evitou divulgar os relacionados.

Caso o meia não jogue, é possível que Ruan Oliveira seja o escolhido após o paraguaio Matias Rojas cair em descrédito por causa de sua apatia nas partidas. A definição só será anunciada momentos antes de a bola rolar em Itaquera.

Na última atividade antes de encarar os mineiros, Mano Menezes trabalhou muito a parte tática e dedicou um bom tempo para ajustar as jogadas aéreas. O técnico acredita que pode garantir os três pontos pelo alto: Gil e Lucas Veríssimo aparecem bem no ataque.