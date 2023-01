Roma vence Genoa com gol de Dybala e avança às quartas da Copa da Itália

A Roma garantiu nesta quinta-feira a classificação para as quartas de final da Copa da Itália. A vaga foi conquistada graças a um gol de Dybala, que garantiu a vitória por 1 a 0 da equipe comandada por José Mourinho sobre o Genoa, em duelo de jogo única das oitavas de final do torneio. O adversário da próxima fase será definido apenas na terça-feira, quando Napoli e Cremonese se enfrentam no Diego Armando Maradona.

Em um primeiro tempo de poucas oportunidades, a Roma teve uma excelente chance de abrir o placar com Lorenzo Pellegrini, que quase marcou um golaço ao acertar uma bola no travessão, aos 33 minutos. Depois, nenhum dos dois times conseguiu provocar maiores emoções em campo e foram para o vestiário com o empate sem gols no placar.

Insatisfeito com o desempenho ofensivo de sua equipe, o técnico José Mourinho colocou o atacante Paulo Dybala no lugar de Lorenzo Pellegrini. O campeão mundial entrou bem e mudou o panorama da partida. Aos 19 minutos, fez uma excelente jogada individual, invadiu a área e chutou, caindo no chão, para marcar o gol da vitória.

Em outro jogo das oitavas de final da Copa da Itália, a Fiorentina contou com um gol de Barak, ainda na primeira metade do primeiro tempo, para superar a Sampdoria no Artemio Franchi. Nas quartas, a equipe de Florença enfrentará o Torino, que surpreendeu o Milan com uma vitória pro 1 a 0 no San Siro, na quarta-feira.