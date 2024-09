Roma surpreende e demite técnico e ídolo Daniele De Rossi - O Liberal

A direção da Roma surpreendeu nesta quarta-feira ao anunciar a demissão do técnico Daniele De Rossi, ídolo do clube como jogador. O treinador havia obtido bons resultados no primeiro semestre, equivalente à segunda metade da temporada europeia, mas não vinha conseguindo corresponder às expectativas neste início de Campeonato Italiano.

“A decisão do clube é tomada no melhor interesse da equipe, para voltar ao caminho desejado o mais rápido possível em um momento em que a temporada ainda está em seus estágios iniciais”, anunciou o clube, em comunicado. “Um sincero agradecimento a Daniele, que sempre estará em casa no clube Giallorossi (amarelo e vermelho), pelo trabalho feito nos últimos meses com paixão e dedicação.”

Sob o comando de De Rossi, a Roma ainda não conseguiu vencer nesta temporada, que começou no mês passado. Foram três empates e uma derrota em quatro partidas até agora. Neste período, o time marcou apenas dois gols. Com os três pontos, o time está próxima da zona de rebaixamento.

Com o anúncio, De Rossi encerra uma passagem rápida pelo comando do time onde fez praticamente toda a sua carreira de jogador – foram 19 anos ininterruptos, com uma ligeira passagem pelo Boca Juniors em 2019, em seu último esforço como jogador profissional.

Treinador ainda em começo de carreira, o ex-volante comandou apenas o seu segundo time, na Roma. A estreia foi no SPAL, entre 2022 e 2023. Antes disso, viveu a experiência de ser auxiliar técnico da seleção italiana.

Em sua passagem como técnico da Roma, De Rossi começou o ano em alto nível, ao substituir o badalado português José Mourinho. Ele reergueu a equipe a partir de janeiro, o que lhe rendeu uma proposta de renovação contratual até a temporada 2026/2027. O vínculo, contudo, acabou sendo encerrado bem antes do prazo final.

A direção da Roma ainda não definiu quem vai substituir De Rossi no comando da equipe. De acordo com a imprensa italiana, o mais cotado é Ivan Juric, que tem passagens por Genoa, Verona e Torino. A equipe da capital italiana volta a campo no domingo para enfrentar a Udinese, líder da tabela do Italiano.