Roma permite empate ao Athletic de Bilbao no fim e Fenerbahçe larga bem na Liga Europa

A Roma é mais uma equipe gigante da Liga Europa a largar com decepcionante empate em seus domínios. Assim como o Manchester United na quarta-feira, os italianos venciam por 1 a 0 e não conseguiram sustentar o resultado. No Estádio Olímpico, um gol de Paredes aos 40 do segundo tempo garantiu o empate do Athletic de Bilbao, por 1 a 1, para decepção da torcida. Já o Fenerbahçe de José Mourinho não decepcionou, com 2 a 1 sobre o Union St. Gilloise.

Levar o empate no fim foi um castigo merecido à Roma, que abdicou de atacar na segunda etapa apenas para tentar segurar o 1 a 0. E um prêmio ao Athletic, que jamais desistiu de lutar não apenas pelo empate, mas também pela virada.

Mesmo como visitante, o Athletic de Bilbao mostrou enorme personalidade para iniciar a partida com ofensividade e no campo da Roma, ignorando a pressão do estádio Olímpico. Sempre investindo na velocidade de Iñaki Williams, da seleção ganesa, e nas finalizações do goleador Guruzeta, os espanhóis dominaram os minutos iniciais. Mas sem ir às redes.

Aos poucos, a Roma começou a se soltar. E a rondar a área rival, com jogadas passando pelos pés de Dybala e Angelino. Com 31 minutos, enfim o gol romano. Contratado com cifras milionárias do futebol espanhol – foi o goleador da competição com a camisa do Girona -, o artilheiro ucraniano Dovbyk apareceu bem no meio da área para concluir de cabeça o cruzamento de Angelino.

Dybala ficou nos vestiários no intervalo. E a etapa começou semelhante ao primeiro tempo. Iñaki serviu Gómez, que bateu fraco, nas mãos de Svilar. A resposta veio de imediato. Recuada para Paredes, que caiu sozinho, Soulé saiu cara a cara e bateu para defesaça de Agirrezabala.

A Roma voltou a perder gol feito em contragolpe, com Dovbyk. E o Athletic cresceu bastante com a entrada de Nico Williams, irmão de Iñaki, mas que defende a Espanha e estava na conquista da Eurocopa. Criando chances aos montes, os espanhóis chegaram à igualdade em cabeçada de Paredes aos 40 minutos.

Em jogo que começou com 30 minutos de atraso por causa de problemas com a logística, o Tottenham teve o zagueiro Radu Dragusin expulso com apenas oito minutos e, mesmo assim, superou o Qarabag com facilidade, por 3 a 0, gols de Jhonson, Sarr e Solanke.

FENERBAHÇE DE MOURINHO GANHA

Jogando em casa, o Fenerbahçe do português José Mourinho passou enorme aperto diante de um atrevido Union St. Gilloise, da Bélgica. Mas mostrou-se decisivo quando teve chances para abrir sua participação na fase de pontos corridos com triunfo por 2 a 1.

Aos 26 minutos, após cobrança de escanteio ensaiada, com bola para trás, cruzamento e cabeçada na pequena área, a bola sobrou para Çaglar Söyüncü abrir o marcador. A vida dos visitantes complicou com a expulsão de Mac Allister.

Já na reta final da partida, em avanço pela direita, a forte batida foi rebatida pelo goleiro Moris. No caminho, porém, o zagueiro Burgess acabou mandando para as próprias redes. O St. Gilloise só conseguiu anotar o de honra noas acréscimos. Após rebate da trave, Sykes descontou.

Jogando fora de casa, o Rangers se impôs e fez 2 a 0 no Malmo, gols de Bajrami e McCausland, enquanto o Ajax recebeu o Besiktas e ganhou com facilidade, de goleada, por 4 a 0, gols de Kian Fitz-Jim, Hato (2) e Taylor.

Demais jogos desta quinta-feira: Eintracht Frankfurt 3 x 3 Viktoria Plzen; Steaua Bucareste 4 x 1 Rigas; Lyon 2 x 0 Olympiacos e Braga 2 x 1 Maccabi Tel Aviv.