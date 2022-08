Esporte Roma perde muitos gols, mas estreia com vitória sobre Salernitana no Italiano

A Roma estreou com vitória no Campeonato Italiano, ao vencer a Salernitana, neste domingo, por 1 a 0, em Salerno. O placar final da partida não representou com fidelidade o que o time do técnico José Mourinho produziu nos 90 minutos.

A Salernitana, apesar da diferença técnica, mostrou coragem para atacar a Roma, sempre que teve condições de ir ao campo ofensivo, mas pouco exigiu do goleiro Rui Patrício.

A única chance convertida em gol da Roma foi de Cristante, aos 33 minutos, em um chute mascado, que chegou a desviar na zaga antes de entrar na meta defendida por Sepé. Dybala ficou diante do goleiro adversário, mas sua finalização parou na trave esquerda.

No segundo tempo, a Roma manteve o ritmo forte e Zaniolo continuou a desperdiçar boas oportunidades até ser substituído, aos 34 minutos, por Wijnaldum, que chegou a fazer o segundo gol, mas estava em impedimento. No último lance da partida, Karsdorp foi outro a perder grande chance. No total, os romanos criaram mais de uma dúzia de jogadas perigosas.

OUTROS JOGOS

Rival da Roma, a Lazio também estreou com vitória, ao bater, em casa, de virada, o Bologna, por 2 a 1, com direito a um gol do artilheiro Immobile.

Em Florença, a Fiorentina lutou muito para vencer a Cremonese, por 3 a 2, com o gol da vitória marcado por Mandragora, aos 50 minutos da etapa final. O Spezia também está na lista dos times que venceram na primeira rodada, ao derrotar o Empoli por 1 a 0.