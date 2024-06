Esporte Roma oficializa renovação do contrato do técnico De Rossi até 2027

A Roma anunciou nesta terça-feira a formalização da renovação do contrato de Daniele De Rossi como técnico da equipe italiana até 2027. De Rossi atuou como interino até o fim da última temporada europeia, encerrada no início deste mês.

Tendo chegado ao comando do time em 16 de janeiro, em substituição a José Mourinho, De Rossi liderou o grupo em 26 partidas oficiais, sendo 18 no Campeonato Italiano e oito na Liga Europa – a equipe foi eliminada na semifinal.

Antes da segunda partida das quartas de final da Liga Europa, os proprietários do clube – o Grupo Friedkin – anunciaram oficialmente o desejo de manter o treinador na Roma. “Não poderíamos estar mais felizes em construir um projeto de longo prazo com Daniele”, disseram os donos do time, em 18 de abril.

As intenções do clube transformaram-se então num contrato de três anos, que o treinador assinou, dando continuidade ao trabalho com sua equipe, pela qual se tornou ídolo como jogador.

A diretoria da Roma demitiu o técnico José Mourinho em 16 de janeiro deste ano. O badalado treinador português não resistiu à má campanha da equipe italiana na temporada e teve encerrada sua passagem de quase três anos à frente do tradicional time da capital da Itália para a entrada de De Rossi.