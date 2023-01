Esporte Roma marca dois gols no fim e arranca empate com o Milan no Italiano

O Milan deixou escapar um jogo que estava em suas mãos. Neste domingo, sofreu um “apagão” a partir dos 42 minutos do segundo tempo e cedeu o empate por 2 a 2 à Roma após estar vencendo por dois gols de vantagem, em jogo realizado no estádio San Siro, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. Com isso, acabou ficando para trás na disputa pelo título com o Napoli.

O tropeço inesperado, após dominar boa parte do confronto, levou o Milan aos 37 pontos, na terceira colocação. A Juventus também tem 37, mas se garante no segundo lugar pelos critérios de desempate. O Napoli, por outro lado, chegou aos 44 e abriu novamente boa vantagem na liderança.

A Roma, por sua vez, evitou uma nova derrota para um adversário direto na busca por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões e chegou aos 31 pontos, atrás também da Inter de Milão (34) e da Lazio (31).

O Milan iniciou a partida buscando o jogo e encontrou um adversário muito bem postado defensivamente e com o objetivo de surpreender no contra-ataque. A tática foi dando resultado, mas, aos 30 minutos, o time rossonero abriu o placar. Sandro Tonali cruzou na medida para Pierre Kalulu. O zagueiro cabeceou para o fundo das redes.

A Roma se viu obrigada a sair para buscar o empate e chegou a perder uma grande oportunidade com Nicola Zalewski. Dentro da área, ele mandou rente à trave. Mas a situação do time visitante piorou aos 32 minutos do segundo tempo, que vinha sendo levado no “banho maria”. Tommaso Pobega recebeu de Rafael Leão e ampliou.

Tudo levava a crer que o Milan conquistaria três pontos com facilidade, mas a Roma resolveu jogar nos minutos finais. Aos 42, após a cobrança de escanteio, Roger Ibanez cabeceou com estilo para reacender a partida.

O tempo era curto, mas a Roma se jogou ao ataque e conseguiu empatar aos 47 minutos, aproveitando-se de um “apagão” do adversário. Tammy Abraham aproveitou o rebote para decretar a igualdade no San Siro.