Roma leva virada da Fiorentina no Italiano e briga por vaga em torneios europeus aumenta

Com um time praticamente reserva, a Roma levou dois gols no final e perdeu, de virada, para a Fiorentina por 2 a 1, neste sábado, no estádio Artemio Franchi, em Florença em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, a equipe da capital italiana agora só tem uma chance de chegar à Liga dos Campeões 23/24: conquistar a Liga Europa. O clube disputará a final na próxima quinta-feira diante do Sevilla, em Budapeste, na Hungria.

Foi justamente por conta desse confronto que o técnico português José Mourinho fez uma formação praticamente de reservas nesse sábado.

El Shaarawy, aos 11 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para os visitantes após bela triangulação do ataque. Com a vantagem, a Roma fez o que sabe: se fechou atrás e passou a viver de contra-ataques.

A Fiorentina melhorou na segunda etapa, mas penou para ter espaços para as finalizações. Só conseguiu furar a retranca em cobranças de escanteio. Aos 40 minutos Jovic empatou e, três minutos depois, Ikoné virou para os anfitriões, que não têm mais chance de alcançar uma vaga em torneio europeu e também não correm o risco de cair.

MILAN AGRADECE

A derrota faz a Roma permanecer com 60 pontos, podendo perder o quinto lugar para a Juventus, que no domingo enfrenta o Milan. Ou seja, o time de Mourinho agora corre risco de ficar fora de qualquer torneio continental na próxima temporada.

Em quarto lugar, o Milan, por sinal, ficou em situação mais tranquila para obter uma vaga na Liga dos Campeões 23/24. Com 64 pontos só pode ser ultrapassado agora pela Atalanta.

Na próxima rodada do Italiano, no domingo, a Roma vai encarar, em casa, o Spezia. Já a Fiorentina (que soma 53 pontos), e que não briga por mais nada na temporada, enfrentará o Sassuolo, fora.

Mais cedo, o Torino, que também só cumpre tabela, goleou o Spezia, fora de casa, por 4 a 0, com gols de Wisniewski (contra aos 24 do primeiro tempo), Ricci, Ilic e Karamoch, todos no segundo tempo. O Spezia, por sua vez, ainda luta para não ser rebaixado. Em outro duelo de equipes que não têm mais objetivos na temporada, o Salernitana derrotou a Udinese por 3 a 2.