Esporte Roma leva 4 gols do Sassuolo e perde chance de assumir a 3ª colocação no Italiano

A Roma teve uma atuação para ser esquecida na derrota por 4 a 3 diante do Sassuolo neste domingo, no estádio Olímpico, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. Dybala marcou uma vez para os donos da casa, que cometeram inúmeros erros e perderam grande oportunidade de assumir a terceira posição.

A derrota deixou a Roma em quarto lugar, com 47 pontos, atrás de Napoli (68), Inter de Milão (50) e Lazio (49). O Milan é o quinto, com 47. O Sassuolo, por sua vez, chegou ao 13º lugar, com 30, distanciando-se da zona de rebaixamento.

A Roma entrou em campo totalmente desligada e ficou assistindo o adversário jogar. Aos 14 minutos, Armand Lauriente recebeu praticamente na linha de gol, após um rebote da defesa adversária. Ele só empurrou.

O gol animou ainda mais os visitantes, que ampliaram aos 18 minutos. Armand Lauriente recebeu assistência primorosa de Berardi e mandou no meio do gol para fazer 2 a 0. A Roma conseguiu reagir aos 26, com Zalewski. O camisa 59 acertou um bonito chute de primeira para superar o goleiro Andrea Consigli.

A Roma até parecia que iria reagir, mas, aos 48 minutos, Marash Kumbulla foi expulso após cometer um pênalti. Berardi cobrou com categoria e fez o terceiro do Sassuolo.

Com um a menos, o que era difícil, ficou praticamente impossível. No entanto, a Roma voltou com mais afinco e diminuiu em um belo arremate de fora da área do argentino Dybala. O dia, no entanto, era do rival. Aos 30, Pinamonti recebeu de Lauriente e ampliou.

A Roma melhorou muito com um jogador a menos e quase conseguiu esconder a atuação desastrosa. Aos 50 minutos, Wijnaldum mandou de cobertura para fazer o terceiro, mas não conseguiu impedir o revés da equipe da casa.

Outros resultados deste domingo: Lecce 0 x 2 Torino, Cremonese 0 x 2 Fiorentina e Verona 1 x 1 Monza.