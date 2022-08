Roma ganha segunda no Italiano e Juventus derrapa diante da Sampdoria

A Roma se juntou a Internazionale e Napoli como as únicas equipes com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas do Campeonato Italiano, ao vencer, nesta segunda-feira, no Estádio Olímpico, a Cremonese por 1 a 0. Com isso, o time do técnico José Mourinho também chega aos seis pontos e divide a liderança.

Com boa atuação de Dybala, a Roma pressionou muito, mas parou nas defesas do goleiro Radu. A Cremonese viveu do oportunismo do nigeriano Dessers, que arriscou duas bicicletas e chegou a mandar uma bomba na trave de Rui Patrício.

O único gol da partida só foi sair aos 20 minutos da etapa final, com Smalling, que tocou de cabeça, após escanteio cobrado pelo lado esquerdo.

Valente a Cremonese buscou o empate, enquanto a Roma pareceu sentir um pouco a parte física no final. Pickel arriscou de fora da área e por pouco não empatou para a equipe visitante, que perdeu pela segunda vez consecutiva na competição.

Em Gênova, a Juventus perdeu seus dois primeiros pontos no Italiano, ao só empatar com a Sampdoria, por 0 a 0. O time de Turim, que soma quatro pontos, rendeu muito pouco no primeiro tempo.

No segundo tempo, a Juve melhorou e até chegou a marcar com Rabiot, mas o VAR flagrou posição de impedimento de Vlahovic no início da jogada, garantindo a igualdade no placar e o primeiro ponto da Sampdoria no campeonato.