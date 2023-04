Esporte Roma e Milan marcam nos acréscimos e empatam em duelo direto do Campeonato Italiano

Roma e Milan protagonizaram um jogo bastante ruim neste sábado, no Estádio Olímpico, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. Após 90 minutos sem ninguém acertar uma bola em direção ao gol, os dois times conseguiram balançar a rede nos acréscimos e empataram por 1 a 1. Abraham marcou aos 48 minutos para o time de casa e animou a torcida, mas os milanistas empataram aos 52, com Saelemaekers.

O resultado mantém o Milan em quarto lugar, última posição da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, com 57 pontos A Roma tem a mesma pontuação e vem logo atrás, em quinto, por enquanto conseguindo vaga para a Liga Europa.

O primeiro tempo foi de pouca produção ofensiva para ambos os lados. O que se viu foram muitos erros nas tomadas de decisão, pouca bola rolando e um futebol bastante pobre. Não à toa, os dois goleiros foram para o intervalo sem uma defesa difícil sequer. As raras chances criadas pelos times terminaram apenas com bolas saindo pela linha de fundo, sem necessidade de intervenção de Rui Patrício ou Maignan.

O cenário pouco mudou no segundo tempo. Os goleiros continuaram apenas observando, de suas áreas, os companheiros brigando com a bola em busca de espaços ou jogadas minimamente interessantes. Uma vez ou outra, acompanhavam com os olhos tentativas frustradas de conclusão de jogadas que não ofereciam maiores riscos.

As duas equipes só foram conseguir seus primeiros chutes em direção ao gol nos acréscimos, e ambas foram efetivas. A Roma abriu o placar com Abraham, aos 48 minutos, após um chute da entrada da área, servido por Celik, e levantou os torcedores presentes Olímpico, que tiveram a emoção neutralizada quatro minutos depois, quando Rafael Leão cruzou para Saelemaekers marcar o gol de empate do Milan.