Esporte Roma e Juventus tropeçam no Italiano e ficam mais longe das competições europeias

Atalanta e Milan não jogaram nesta segunda-feira pelo Campeonato Italiano, mas tiveram motivos de sobra para festejar, após Roma e Juventus tropeçarem. As equipes brigam por vagas nas competições continentais da próxima temporada.

A Roma só empatou com a Salernitana, em casa, por 2 a 2, e chegou aos 60 pontos, um atrás da Atalanta e quatro a menos que o Milan, ficando na sexta colocação, ainda na briga por uma vaga na Liga Europa ou Liga dos Campeões.

A Salernitana, que luta para fugir das últimas colocações, ganhou fôlego contra o rebaixamento, ao somar 39 pontos, na 15ª colocada. O time visitante esteve duas vezes na frente do placar, com gols de Candreva e Dia, mas Shaaraway e Matia garantiram pelo menos o empate para os romanos.

A segunda-feira foi péssima para a Juventus. Primeiro, o Tribunal Federal de Apelações puniu a equipe de Turim com a retirada de 10 pontos por causa do episódio que ficou conhecido como “plusvalenze”, quando o clube é acusado de aumentar o valor de mercado dos jogadores para gerar maior renda em suas transferências.

Segundo, em campo, o time perdeu para o modesto Empoli, fora de casa, por 4 a 1, com dois gols de Caputo (um de pênalti), um de Luperto e outro de Piccoli. Chiesa descontou para La Vecchia Signora. A Juve, com a punição, passa a somar 59 pontos, em sétimo lugar, enquanto o Empoli subiu para 14º lugar, com 42.