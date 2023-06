Roma anuncia contratação de Aouar como o primeiro reforço para José Mourinho

Houssem Aouar, de 24 anos, é o primeiro reforço da Roma para a próxima temporada. O clube italiano anunciou, neste domingo, a chegada do atleta e o seu contrato vai até junho de 2028. O acerto foi definido após o jogador não acertar a renovação de vínculo com o Lyon.

A diretoria festejou a contratação e entende que o jogador pode atender aos pedidos do treinador. “O Aouar é jovem e tem qualidades técnicas importantes para ajudar a equipe”, afirmou o diretor esportivo da Roma, Tiago Pinto.

Revelado pelo Lyon, Aouar vê a transferência como a chance de crescer profissionalmente e também a oportunidade de defender uma camisa de um time tradicional. Ele vai usar a camisa 22 e chega com status de grande reforço.

“Estou feliz por assinar com a Roma porque é um grande clube e tem uma história maravilhosa. Acredito muito no projeto e vejo um time com grandes jogadores e uma torcida única. Estou muito feliz”, afirmou o atleta.

A Roma quer montar um time forte para brigar pelos principais títulos. Com contrato até junho do ano que vem, Mourinho não esconde o desejo de montar um elenco forte e já encaminhou uma lista de nomes para os dirigentes da Roma.