Rojas retorna e Mano Menezes ensaia Corinthians para o duelo com o Bahia

O técnico Mano Menezes encaminhou nesta quarta-feira o time do Corinthians que entrará em campo diante do Bahia nesta sexta-feira, às 21h, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão. O treino, realizado no Centro de Treinamento Joaquim, contou com a presença de Matías Rojas, que esteve com a seleção do Paraguai nos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O paraguaio treinou normalmente, mas deve continuar sendo opção no banco de reservas para o duelo com o Bahia. Mano Menezes deve apostar em um meio de campo com Gabriel Moscardo, Maycon, Renato Augusto e Giuliano, uma equipe mais experiente que está acostumada com a pressão.

O duelo tem uma certa importância já que é diante de um adversário direto na luta contra o rebaixamento e também pode confirmar a permanência do Corinthians na divisão, após passar por maus bocados durante a saída de Vanderlei Luxemburgo e a chegada de Mano Menezes.

O treinador, inclusive, terá três desfalques para o duelo. O zagueiro Bruno Méndez foi expulso nos minutos iniciais na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio e terá que cumprir suspensão, assim como o também defensor Caetano e o meia Ruan Oliveira, os dois últimos pelo acúmulo de cartões amarelos.

A expectativa é que o Corinthians entre em campo com: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Giuliano, Romero e Yuri Alberto.

O Corinthians aparece na 11ª colocação do Brasileirão, com 44 pontos, seis a mais do que o Bahia, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento e o seu próximo adversário.