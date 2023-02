Rogério roda elenco e quer São Paulo ‘fortalecido’ para fase aguda do Paulista

Com 17 pontos contabilizados na classificação geral do Campeonato Paulista, o técnico Rogério Ceni trabalha em duas frentes neste carnaval: a primeira missão é garantir o time para as fases eliminatórias do Estadual, já na terça-feira contra o São Bento (desde que o Mirassol perca para o Corinthians). Já a segunda é ter um elenco bem preparador física e tecnicamente para a fase mais “aguda” da competição.

Para cumprir essa projeção, e com a iminente classificação para as etapas seguintes do torneio, o treinador quer executar esse planejamento fazendo uma espécie de rodízio para não estourar os jogadores mais desgastados. Assim, para o duelo desta terça-feira, ele já deve promover algumas mudanças.

Alan Franco, Wellington Rato e Méndez devem ganhar um descanso para se recuperar fisicamente e podem ficar como opção no banco de reservas. A decisão deve sair somente após uma reunião com a comissão técnica.

Na vitória de 1 a 0 sobre o Santo André, Rogério Ceni já havia sinalizado a preocupação em manter o time preparado já para as fases eliminatórias. “Temos um bom grupo, mas infelizmente não podemos ter todos à disposição. Recuperando os atletas vejo o São Paulo em melhores condições na fase mais aguda da competição (Campeonato Paulista)”, afirmou o treinador logo após a partida.

Neste domingo de carnaval, o time voltou a trabalhar no CT da Barra Funda. A atividade contou com trabalho de posicionamento, troca de passes e ênfase às jogadas de bola parada e também finalização. Por fim, os atletas realizaram ainda um coletivo.

No Estadual, o time tem os mesmos 17 pontos do Água Santa no Grupo B, porém, a equipe do Morumbi tem uma partida a menos. Com 17 gols marcados, o São Paulo tem no ataque o seu ponto forte, com destaque para Galloppo, que balançou as redes seis vezes no torneio.