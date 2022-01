Rogério Ceni diz que São Paulo ainda precisa de reforços e elogia Caio Matheus

Atual campeão paulista, São Paulo estreia nos gramados em 2022 nesta quinta-feira, às 21h30, contra o Guarani, no Brinco de Ouro, pela primeira rodada do estadual. O clube vai defender o título do Paulistão e passou por mudanças no elenco para a atual temporada. No mercado, fez cinco contratações, mas o técnico Rogério Ceni quer mais nomes para o elenco tricolor.

“Estamos com mais opções do que no ano passado. Em alguns setores, precisamos de reforços. Para brigar mais alto, nós precisamos de mais (nomes)”, disse Ceni em coletiva nesta quarta-feira.

Até aqui, o São Paulo negociou as saídas do zagueiro Bruno Alves, do lateral-direito Orejuela, dos volantes Liziero e William, além do meia Benítez. Por sua vez, chegaram o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha, o volante Patrick e os meias Alisson e Nikão.

Uma das posições que deseja para reforçar a equipe é um jogador para atuar nos lados do campo. Ceni revelou que deve utilizar o jovem Caio Matheus, de 17 anos, destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e disse que a diretoria tentou quatro nomes para a função, mas não houve acerto.

“O Caio (Matheus) é uma das opções, está treinando com a gente e deve ficar com o profissional, apesar dos 17 anos. Queremos trabalhar com ele, vimos potencial nele na competição. De fato, não conseguimos contratar um jogador para essa posição. Tentamos o Douglas (Costa), Soteldo, mas eram negociações muito difíceis. E outros dois que seriam interessantes. Um mais difícil foi o Luis Henrique, que trabalha com o Jorge Sampaoli (no Olympique de Marselha) e o David (saiu do Fortaleza para o Internacional). Infelizmente, não conseguimos realizar a contratação desses jogadores”.