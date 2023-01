Esporte Rogério Ceni defende Luciano das críticas e pede calma com David no São Paulo

Foram apenas duas rodadas, mas Rogério Ceni já tem de dar explicações sobre os problemas do São Paulo. Mesmo com o time invicto e após ganhar da Ferroviária, de virada, em Araraquara. O treinador pediu paciência da torcida com o atacante Luciano, ainda não rendendo o futebol esperado, e também com o recém-chegado David, anunciado e que já estreou nesta quinta-feira.

Luciano rendeu abaixo do esperado nas duas primeiras rodadas do Paulistão e acabou substituído em ambas. Antes em sintonia com a torcida, o camisa 10 vem recebendo vaias e o técnico pediu que evitem caça às bruxas no clube, garantindo que não há problemas com o jogador sobre questionamentos se sua queda vem em função de estar jogando fora de posição.

“Luciano joga na exata função que fazia ano passado. Vamos parar, é outro fantasma que estão começando a criar”, disse Rogério Ceni, sem esconder a irritação pelo questionamento. Muitos são-paulinos invadiram as redes sociais do clube pedindo que Ceni não o “sacrifique” longe de onde rende melhor. O técnico se esquiva e deve seguir apostando no atacante aberto.

Outro assunto que tira o técnico do sério é falar que alguns reforços são “caras de Ceni.” David foi um pedido do treinador, após trabalharem juntos no Fortaleza, mas ele quer evitar rótulos e classifica a contratação como “oportunidade de mercado.” David foi oficializado nesta quinta-feira e já fez sua estreia, anotando um gol.

“É uma oportunidade de mercado. Não imputem o David ao meu pedido, isso é besta. David é uma necessidade”, se defende Ceni, que ainda explica à torcida que o reforço não é um goleador. “”Ele não costuma fazer tantos gols”, afirmou, já que o contratado vinha de 10 meses sem bolas na rede.

Por fim, Ceni explica que não há problemas com o volante uruguaio Gabriel Neves. Fora das duas convocações, a defesa do técnico é pelo excesso de estrangeiros no elenco – são oito e apenas cinco podem ser relacionados.

“O que faz com que ele não seja relacionado é que temos oito estrangeiros agora, não tem nada pessoal, gosto muito do Neves e lamento de coração.” Arboleda também foi cortado diante da Ferroviária. Com a expulsão de Pablo Maia, é possível que Neves ganhe chance de voltar às opções diante do Palmeiras, domingo.