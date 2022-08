Rogério Ceni apoia atacantes e destaca chances criadas na derrota do São Paulo

O roteiro vem se repetindo nos últimos jogos do São Paulo: a equipe cria muitas chances, falha nas finalizações, e acaba derrotada. Foi assim neste domingo, no revés diante do Fortaleza, por 1 a 0, no Morumbi, e havia sido da mesma forma diante do Flamengo, pela Copa do Brasil. O técnico Rogério Ceni preferiu valorizar o volume de jogo e as chances criadas pela equipe.

“Confio nos meus atacantes, eles sabem disso. Trabalho de finalização é feito quase todo dia. É questão de momento, paciência. O torcedor confia no Calleri, no Luciano. Fica chateado porque vê seu time perder, mas tenho certeza que eles confiam em quem faz a definição”, afirmou o treinador em entrevista coletiva no Morumbi. “Que tenham calma e lucidez pra voltar a fazer os gols que fizeram tantas vezes”, completou.

O treinador destacou as oportunidades criadas nos últimos jogos, diante do Santos, Flamengo e Fortaleza, embora o time tenha sido derrotado em todos eles.

“Se continuarmos finalizando dessa forma, chegando no gol e tendo chance, temos mais possibilidades de vencer. Espero que a gente tenha frieza e calma na hora da finalização. O importante é vencer. Nos últimos jogos, tivemos volume, mas não convertemos em gols”, afirmou.

Na próxima quinta-feira, o São Paulo viaja para enfrentar o Atlético-GO, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. O jogo será às 21h30. Para o atacante Luciano, o torneio se tornou o mais importante para o time na temporada.

“A gente criou bastante oportunidades hoje, o goleiro deles estava numa tarde feliz. Lamentar. Amanhã trabalhar mais e focar no jogo de quinta-feira, que é o mais importante para nós”, afirmou o atacante.