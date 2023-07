Esporte Róger Guedes reforça reservas do Corinthians no Peru pela Copa Sul-Americana

Vanderlei Luxemburgo não alterou sua programação no Corinthians e vai mesmo mandar um time reserva no jogo de volta da Sul-Americana, nesta terça-feira, no Peru. Suspenso no Brasileirão, o atacante Róger Guedes reforça a equipe alternativa na casa do Universitário.

O treinador sabe que fugir das últimas colocações do Brasileirão ainda é a missão e passará a semana descansando e buscando ainda mais entrosamento para a equipe titular. No sábado, em Salvador, a equipe faz confronto direto com o Bahia e ganhar a segunda seguida fora de casa – fez 1 a 0 no Atlético-MG – significa abrir cinco pontos de vantagem sobre outro time que luta contra a queda.

Não significa que o clube paulista abrirá mão de tentar vaga nas oitavas da sul-americana. Depois de 1 a 0 em casa, o Corinthians ainda tem a seu favor o fato de jamais na história ter perdido de um rival peruano. Contra o Universitário, foram três vitórias e um empate.

Foram relacionados 27 jogadores para a partida desta terça-feira. Além de Róger Guedes, o zagueiro Murillo foi o outro titular relacionado. Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Moscardo, Fausto Vera, Renato Augusto, Matías Rojas e Yuri Alberto, escalados desde o início diante do América-MG pela Copa do Brasil, ficarão em S~ao Paulo.

Ruan Oliveira deixou de ser titular com a recuperação de Renato Augusto e a estreia de Rojas e também está na lista. Luxemburgo deve escalar o Corinthians com Carlos Miguel, Raphael Ramos, Bruno Méndez, Murillo (Caetano) e Matheus Bidu; Roni, Maycon (Giuliano), Guilherme Biro e Ruan Oliveira; Adson e Róger Guedes.