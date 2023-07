Róger Guedes marcou seu último gol contra o Atlético-MG e aposta em desencanto no Mineirão

Artilheiro disparado do Corinthians na temporada, com 18 gols, Róger Guedes não marca faz sete partidas – seriam oito, mas o time atuou com reservas diante do Liverpool-URU, pela Libertadores. Incomodado com o jejum, o atacante mostra confiança que pode anotar neste sábado, em visita ao Atlético-MG, às 18h30, no Mineirão, justamente o último rival vazado pelo camisa 10 corintiano.

Depois de desperdiçar diversas chances contra o América-MG no meio de semana pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, o artilheiro espera estar com a pontaria calibrada no Mineirão para ajudar a tirar o Corinthians da incômoda ameaça de queda no Brasileirão.

“Estamos no caminho (em crescimento) e espero que a gente faça um grande jogo e que eu também possa voltar a marcar gols”, afirmou Róger Guedes, confiante. “Meu último gol foi contra eles e espero marcar amanhã (neste sábado) novamente.”

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 12 pontos diante de 11 do Goiás, o Corinthians vem se mantendo fora da degola mais pelo fracasso dos rivais que por sua competência e sabe que precisa voltar a somar pontos na competição após derrotas para Athletico-PR e Red Bull Bragantino, ambas por 1 a 0.

“Nos preparamos muito bem, tivemos poucos dias de descanso do último jogo, mas está todo mundo focado”, disse Róger Guedes. Os jogadores, ainda no gramado após o revés contra o América, na quarta-feira, se reuniram por mais de dois minutos para se cobrarem e buscarem forças para a reação.

“Sabemos que vai ser um grande jogo. Para a gente, como sempre falo, mais uma decisão por nossa situação no Brasileiro e espero que a gente saia com os três que é o mais importante”, concluiu.