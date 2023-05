Róger Guedes faz metade dos gols do Corinthians e fica perto de recorde na Neo Química Arena

Rogér Guedes figura, ainda, no top 10 dos artilheiros corintianos do século, em décimo lugar, com 39 gols, logo atrás de Paulinho - Foto: Rodrigo Coca - Agência Corinthians

Após não balançar a rede em três jogos seguidos, período mais longo em que ficou sem marcar nesta temporada, Róger Guedes fez os dois gols da vitória por 2 a 0 do Corinthians sobre o Fluminense, na Neo Química Arena. Com isso, atingiu 17 gols em 28 jogos no ano, exatamente a metade dos 34 anotados pelo time alvinegro até aqui, e celebra o momento mais artilheiro da carreira enquanto persegue o posto de maior goleador do estádio corintiano.

O atacante de 26 anos ultrapassou o companheiro de equipe Ángel Romero e agora é o segundo colocado no ranking de artilheiros da Neo Química Arena, inaugurada em 2014. Tem 28 gols contra 27 do paraguaio na lista liderada por Jô, com 30. Restam, portanto, dois gols para alcançar o artilheiro do Brasileirão de 2017 e três para ultrapassá-lo.

Guedes também é o segundo no ranking de goleadores da Arena em uma única temporada. Dos 17 gols que marcou em 2023, 13 foram em casa. Neste quesito, o líder também é Jô, que balançou as redes 17 vezes em Itaquera ao longo de 2017, ano em que foi um dos protagonistas das conquistas dos títulos paulista e brasileiro.

O atacante figura, ainda, no top 10 dos artilheiros corintianos do século, em décimo lugar, com 39 gols, logo atrás de Paulinho, o nono, com 40. A lista é outra liderada por Jô, autor de 65 gols pelo clube paulista. Dentinho (55), Guerrero (54), Gil (53), Liedson e Jadson (ambos com 50), Tévez (46), Chicão (42) e Elias (41) completam as dez primeiras posições.

Além dos números vinculados ao Corinthians, Róger Guedes bateu, no domingo, seu recorde pessoal. Com a temporada do futebol brasileiro ainda caminhando para a metade, fez o maior número de gols da carreira em uma mesma temporada. Até então, o maior havia sido em 2022, quando fez 15 gols em 66 jogos pelo Corinthians. Atualmente, com 17 gols em 28 jogos, tem média de 0,60 gols por jogo.

Antes de chegar ao clube paulista, o atacante teve seus melhores números em solo brasileiro na época em que defendeu brevemente o Atlético-MG, time pelo qual fez 13 gols em 28 partidas antes de ser vendido pelo Palmeiras, então dono de seus direitos econômicos, ao Shandong Luneng, da China. Na última temporada pelo futebol chinês antes de voltar ao Brasil, em, 2020, teve um ótimo momento com 12 gols marcados em 17 jogos. No ano anterior, fez 13 em 25.