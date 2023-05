Rodrygo tem casa assaltada na Espanha durante final da Copa do Rei

Os pais do jogador da seleção brasileira, que moram com ele, estavam acompanhando o filho no estádio - Foto: Real Madrid C.F. / Reprodução

Herói do título do Real Madrid na Copa do Rei, o atacante Rodrygo teve a casa assaltada durante a final contra o Osasuna, no sábado. A polícia procura os autores do crime na mansão do atleta, localizada no bairro La Moraleja, na capital espanhola. As informações são do jornal espanhol Marca.

De acordo com a publicação, um segurança que trabalha na casa do atacante de 22 anos foi quem alertou a polícia sobre a invasão. As autoridades encontraram o local com “uma porta arrombada e vários quartos revirados”, mas ainda não há informações sobre o quê foi roubado.

O assalto aconteceu durante a madrugada, horas após Rodrygo balançar as redes duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna, garantindo mais uma taça do torneio ao Real Madrid. Os pais do jogador da seleção brasileira, que moram com ele, estavam acompanhando o filho no estádio.

Esta não é a primeira vez que um jogador do Real Madrid tem a casa assaltada nos últimos meses. No ano passado, o atacante francês Karim Benzema e o lateral-direito Dani Carvajal foram alvos de crime similar, ocorrido durante a partida contra o Elche, pelo Campeonato Espanhol. A tática da quadrilha é a mesma: entrar na residência do atleta enquanto ele está em campo.

A Guarda Civil da Espanha e a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) anunciaram em 2019 o desmantelamento de uma organização criminosa responsável por assaltos em luxuosas casas de jogadores de futebol. Além de Rodrygo, Benzema e Carvajal, a lista de vítimas também inclui o brasileiro Casemiro e o ganês Thomas Partey, ex-Atlético de Madrid.