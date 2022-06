Rodrygo revela ser o eleito de Neymar para herdar camisa 10 da seleção brasileira

Destaque do time do Real Madrid que conquistou a Liga dos Campeões, o atacante Rodrygo está em alta também com o principal ídolo brasileiro: o atacante Neymar. O jovem atacante do time merengue divulgou uma conversa em que o astro do Paris Saint-Germain o coloca como herdeiro da camisa 10 da seleção brasileira.

“O Ney me disse. Estou saindo da seleção, o número 10 é seu. Eu nem sabia o que dizer para ele, fiquei envergonhado, ri e não consegui me expressar direito.”

De acordo com o jornal espanhol Marca, a conversa entre os dois brasileiros indica a aposentadoria de Neymar da seleção nacional em um futuro próximo, já que, no final do ano, será realizada a Copa do Mundo do Catar.

A declaração de Rodrygo reforça a relação complicada que Neymar tem com parte da torcida e também com alguns críticos da imprensa. Há tempos, segundo o periódico espanhol, o brasileiro manifestou o seu descontentamento nas vezes que defendia o Brasil.

“É muito triste viver com a sensação de que, quando a seleção joga, a importância não é a mesma. Quando eu era criança, um simples torcedor, jogo do Brasil era um verdadeiro evento.”

Da nova safra de atacantes que o técnico Tite tem à disposição, Vinícius Júnior, o próprio Rodrygo, Raphinha, Richarlison, Gabriel Jesus e Matheus Cunha vêm ganhando espaço nas últimas convocações.