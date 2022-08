Rodrygo projeta Copa, elege França e Portugal como rivais e exalta Vini Jr.

“Fala, galera, eu sou o Rodrygo. Bem-vindos ao meu canal oficial. Vou mostrar para vocês um pouco da minha vida, da minha rotina, dos meus prêmios, os bastidores de tudo. Se inscreva no meu canal que toda semana vai ter vídeo novo para vocês. Valeu?” A mensagem é direta e mostra o jovem atacante diante da câmera com um estilo despojado. Sentado no sofá e usando um boné. O vídeo de apresentação revela um atleta que ultrapassou a fronteira da desconfiança e já transita como uma realidade entre o elenco do Real Madrid.

Decisivo na campanha do título da Liga dos Campeões, o “Rayo”, revelado pelo Santos, direciona agora o seu radar de conquistas para a Copa do Mundo e decreta o próximo objetivo visando a seleção brasileira: “Não quero só estar lá, mas quero ser importante também”.

Projetando o fim do ano e o sonho de estar na lista do técnico Tite para disputar a Copa do Mundo do Catar, Rodrygo contou ao Estadão quais as seleções que podem complicar o sonho do Brasil no caminho pelo título. “A França, com certeza é a mais difícil, pois tem um bom elenco, jogadores de qualidade e um time bem montado. A seleção de Portugal também. Tem Cristiano Ronaldo. Mas creio que o técnico Tite está fazendo um bom trabalho e temos condições de fazer um bom papel.”

Sem vencer um Mundial desde 2002, quando levantou a taça comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari, o Brasil tenta, no fim do ano, quebrar um jejum de duas décadas. A seleção integra o Grupo G na Copa do Mundo do Catar e faz a sua estreia contra a Sérvia. O segundo compromisso é com a Suíça e a partida que encerra a fase de grupos será contra Camarões.

O tom confiante com que define objetivos mostra um jogador de hábitos simples que expõe essa faceta no canal. No roteiro, o lado familiar é o fio condutor desta primeira atração. Mãe, irmãos, amigos e a rotina diária da casa compõem esse trailer da intimidade do jovem atacante.

O patriarca Eric Goes, ex-atleta de times como Mirassol e Criciúma, está sempre presente ao lado do filho. Além de ser um espelho para seu pupilo, ele se mostra presente em todos os momentos. No vídeo, por exemplo, os dois aparecem juntos analisando lances dos adversários.

Esse entrosamento entre “pai e filho”, inclusive, já despertou até mesmo brincadeiras por parte de jogadores mais velhos e consagrados da equipe espanhola. “O Modric é um cara com quem me dou muito bem. Como ele é um ano mais novo do que meu pai, sempre diz que eu preciso obedecê-lo dentro de campo”, brincou.

A temporada esportiva mal começou na Europa neste início de agosto e Rodrygo já sentiu o gosto de dar mais uma volta olímpica. Com o triunfo de 2 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, o Real Madrid arrebatou o título da Supercopa da Europa de 2022-2023. Na partida, Rodrygo reforçou o ataque a partir da metade do segundo tempo. Esteve nos três amistosos comandados pelo técnico Carlo Ancelotti na pré-temporada e foi titular contra o Barcelona.

Na temporada 2021-2022, dos 50 jogos oficiais que realizou, começou jogando em 26 partidas: balançou as redes em dez oportunidades e deu ainda nove assistências.

A convivência com atletas de primeiro escalão na Espanha dá a Rodrygo a necessidade de estar sempre evoluindo. A referência para chegar a ser um dos melhores do mundo vem dividida entre um ex-ídolo do Real Madrid e o expoente da seleção brasileira na última década. “O Cristiano Ronaldo sempre foi uma inspiração. Isso até hoje. É um jogador fabuloso, que construiu uma carreira vitoriosa. O outro é o Neymar. Gosto dele desde que era menino. Gostava de ver o Santos jogar por causa de seus dribles e o futebol ofensivo.”

Fazer parte do elenco do Real Madrid e já se destacar no grupo com tão pouca idade pavimenta, de certa forma, a trajetória para enfrentar a pressão de vestir a camisa da seleção brasileira. Esse processo tem facilitado a vida de Rodrygo, que elege dois veteranos brasileiros como anteparo de problemas. “O Casemiro, que já tem uma grande história, é um exemplo de jogador e de caráter para mim. O Marcelo é outro que também está sempre preocupado em me deixar à vontade”, afirma, ao comentar sobre o lateral que deixou de fazer parte do elenco madrilenho recentemente.

Precoce em relação a feitos e conquistas, Rodrygo vem escrevendo a sua história no futebol. Lançado aos 16 anos no Santos, confirmou a tradição do time da Vila Belmiro em revelar atacantes de renome mundial como Robinho, Neymar e Gabriel Barbosa. Mas a suas proezas continuaram a florescer também em gramados europeus. Ao comandar a goleada do Real Madrid sobre o Galatasaray por 6 a 0, ele se tornou o segundo atleta mais jovem a fazer um “hat-trick” na Liga dos Campeões. Isso pouco antes de completar 19 anos.

No último mês de maio, o atacante voltou a aprontar das suas. Ao entrar no segundo tempo do duelo com o Manchester City, marcou duas vezes entre os minutos 44 e 46 e garantiu o time espanhol na final do torneio europeu. O título do Real Madrid acabaria confirmado com gol do brasileiro Vinicius Junior, companheiro que está sempre com Rodrygo nas horas vagas.

“Estamos sempre jogando videogame, um indo na casa do outro. Nossa relação é muito boa. Estamos sempre juntos, seja nos treinos ou fora deles. Essas atuações e os títulos que vieram foram importantes. Hoje, a torcida do Madrid confia muito na nossa juventude. Já estamos colhendo os frutos e posso garantir que isso é apenas o começo”, afirmou.