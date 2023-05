Esporte Rodrygo marca duas vezes e garante virada do Real Madrid sobre o Sevilla no Espanhol

Em jogo que contou com a ausência dos seus principais atacantes, o Real Madrid teve a seu favor a estrela de Rodrygo para vencer o Sevilla de virada por 2 a 1, neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro fez os dois gols de sua equipe e e foi coroado com uma grande atuação.

Substituído na etapa final por Nacho Fernández, ele foi bastante festejado pelos companheiros. Com o triunfo fora de casa, a equipe do técnico Carlo Ancelotti chegou aos 77 pontos. Já o Sevilla segue estacionado na parte intermediária da tabela com 49 pontos.

O Real Madrid encerra a sua participação na competição nacional no próximo final de semana, quando enfrenta o Athletic Bilbao no Santiago Bernabéu, no domingo. No mesmo dia, o Sevilla terá pela frente o Real Sociedad.

Mais uma vez sem contar com o atacante Vinícius Júnior e também desfalcado de Benzema, o Real Madrid sofreu um gol logo aos dois minutos. Bryan Gil aproveitou sobra na entrada da área e arriscou o chute. Militão fez o corte parcial, mas o rebote ficou com Rafa Mir que acertou o ângulo de Courtois e colocou o Sevilla em vantagem.

Principal arma ofensiva da equipe de Carlo Ancelotti, Rodrygo logo tratou de fazer a diferença. Aos 14, ele perdeu uma chance incrível na pequena área, após um cruzamento feito por Lucas Vázquez. A redenção, no entanto, veio em grande estilo. Na cobrança de falta, ele mandou a bola no contrapé do goleiro e empatou o duelo: 1 a 1 aos 28 minutos.

Após sofrer o empate, o Sevilla voltou a ser mais ofensivo e esteve muito próximo de marcar mais duas vezes. Na melhor das oportunidades, Lamella invadiu a área, mas seu chute parou na trave de Courtois.

No segundo tempo, a partida teve um começo movimentado com as duas equipes buscando o ataque. E mais uma vez, quem acabou fazendo a diferença foi o atacante revelado na Vila Belmiro. Aos 23 minutos, Rodrygo foi acionado por Toni Kross, partiu para cima da marcação e, ao achar espaço, acertou o canto de Bono: 2 a 1 e festa para a torcida do Real.

Já no fim do confronto, o jogo ficou tenso. Acuña deu uma entrada dura em Ceballos e acabou expulso. Um princípio de confusão se formou e a partida ficou paralisada até que o jogador do Sevilla deixasse o campo. Apesar da pressão no final, o time da casa não conseguiu chegar ao gol de empate e o Real administrou a vitória até o apito final.