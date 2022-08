Esporte Rodrygo deve ser a opção ofensiva do Real Madrid para duelo com o Espanyol

O brasileiro Rodrygo participou normalmente do treinamento do Real Madrid na reapresentação do elenco e está pronto para ser uma das opções para o próximo confronto do time merengue pelo Campeonato Espanhol. Recuperado de dores na coxa direita, o jogador vai ser relacionado visando o confronto com o Espanyol, em Barcelona.

Com o reforço do jovem atacante, o técnico Carlo Ancelotti busca manter os 100% de aproveitamento na competição. Na classificação atual, o Real aparece com seis pontos empatado com o Osasuna, Bétis e Villarreal.

A partida diante do Espanyol seria a estreia de Rodrygo no Campeonato Espanyol, já que ele ficou de fora das duas primeiras rodadas por estar entregue ao departamento médico.

A baixa para esta partida fica por conta do meio-campista Toni Kroos. O jogador vem se recuperando de um processo gripal e ainda não reúne condições de reforçar a equipe no Espanhol.

Após uma estreia complicada, onde o Real Madrid obteve uma vitória apertada sobre o Almería por 2 a 1, o time apresentou um melhor rendimento da segunda rodada ao derrotar o Celta por 4 a 1. Dos quatro gols marcados nessa partida, três foram de jogadores de ataque: Valverde, Benzema e Vinícius Júnior.

Ter Rodrygo à disposição aumenta o repertório de possibilidades para tornar o time ainda mais forte na frente. Ancelotti já acenou que a meta é vencer também a terceira rodada para vislumbrar uma liderança isolada no caso de tropeço dos times que estão empatados em pontos com o Real Madrid.

Ao contrário do seu rival, o Espanyol está tendo um mau início de torneio. Em dois jogos somou apenas um ponto e ainda busca a primeira vitória.