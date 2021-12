Rodrygo comenta fase do Real Madrid: ‘Chegamos ao clássico em um ótimo momento’

O atacante Rodrygo enalteceu nesta sexta-feira a boa fase do Real Madrid, com nove vitórias consecutivas entre jogos pela Liga dos Campeões da Europa e Campeonato Espanhol, e se mostrou otimista para o clássico contra o Atlético de Madrid, neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela competição nacional.

“Chegamos ao clássico em um ótimo momento. Estamos em uma fase muito boa, conseguimos muitas vitórias consecutivas e esperamos que tudo corra bem no domingo. Contra o Atlético, estamos interessados em jogar como temos feito nos últimos jogos. Temos que estar no controle e nos manter no jogo”, declarou o brasileiro em entrevista ao site oficial do Real Madrid.

A equipe do técnico italiano Carlo Ancelotti perdeu para o Sheriff por 2 a 1 em casa, pela Liga dos Campeões, e cinco dias depois foi derrotado pelo Espanyol, pelo torneio nacional. Desde então, foram 12

partidas disputadas, com 11 vitórias e um empate.

No aspecto pessoal, Rodrygo agradeceu a continuidade que está recebendo do treinador italiano e valorizou o trabalho árduo da comissão técnica para garantir que eles estejam fisicamente em um grande momento.

“Eu me sinto muito bem, fico feliz com a confiança que o treinador me dá. Sempre que estou em campo, tento ajudar a equipe e fico feliz. Ancelotti me pede para ajudar defensivamente porque sabe que sou muito bom na bola, mas tenho que dar uma mão na defesa. Ofensivamente, tenho que ser melhor a cada dia, marcar mais gols, dar mais assistências e fazer algo importante para a equipe”, analisou.

Rodrygo comentou também sobre a parceria com o compatriota Vinícius Júnior. Juntos, eles vêm formando o ataque titular do Real Madrid ao lado do francês Karim Benzema.

“É um prazer jogar com Vini. Sempre gostamos de jogar juntos na seleção brasileira e nas equipes de base. Aoro jogar com ele, sempre que estamos juntos ficamos felizes, satisfeitos e prontos para ajudar o Real Madrid”, afirmou.