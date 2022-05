Rodrygo brinca sobre melhor conselho que já recebeu de Benzema: ‘Toque a bola’

O clima no vestiário do Real Madrid segue o melhor possível, a poucos dias da final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, Rodrygo brincou sobre sua relação com Benzema, artilheiro da equipe na temporada. Em entrevista coletiva, o atacante brasileiro comentou os “conselhos” do craque francês a ele.

Destaque na reta final da Liga dos Campeões, em especial contra o Chelsea e o Manchester City, o “Rayo” não esconde que Benzema o ajudou em seu crescimento profissional no clube merengue. “Ele (Benzema) me ajuda muito. Sempre fala comigo antes dos jogos e me dá conselhos que ajudam muito”, comentou o brasileiro.

“O melhor conselho? Que eu passe a bola”, afirmou o atacante, rindo. Nesta temporada, 2021/22, Rodrygo teve participação direta em 18 gols do Real, em 47 jogos, com nove gols e nove assistências. Sob o comando de Ancelotti, o atacante se tornou em uma espécie de “elemento surpresa”, entrando nos minutos finais para decidir as partidas, inclusive na Liga dos Campeões.

Neste sábado, o Real enfrenta o Liverpool pela final da competição europeia. Ancelotti, que já conquistou o Campeonato Espanhol neste temporada, afirmou na última semana que já possui o Real Madrid escalado para o confronto. Ainda sem saber se será titular na decisão, Rodrygo diz que voltará a buscar o protagonismo contra o Liverpool.

“Vivi noites mágicas no Bernabéu, mas não terminei, porque quero viver muitas mais. Quero estar minha carreira toda aqui e viver mais noites mágicas, que me permitam viver o sonho de jogar aqui”, afirmou o brasileiro, que disputará sua primeira final da maior competição entre clubes do mundo.

Sem esconder a ansiedade para a decisão, Rodrygo exaltou os conselhos de seus companheiros, como Modric, Kross e o próprio Benzema, que já viveram esse momento. “Não sei o que fazer. Já estou ansioso, me dizem para ficar tranquilo. Eles jogaram muitas finais e ganharam. Falam pra eu seguir fazendo o que estou fazendo, e que tudo sairá bem”, concluiu