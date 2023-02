Rodrygo agarra chance no Real ao lado de Vini Jr. e pavimenta sucessão de Benzema

Com a ausência de Karim Benzema, o atacante Rodrygo teve a chance de atuar entre os titulares na vitória do Real Madrid sobre o Al-Ahly, nesta quarta-feira, pela semifinal do Mundial de Clubes. Como de costume desde a última temporada, o brasileiro correspondeu às expectativas do técnico Carlo Ancelotti e marcou um dos gols da goleada por 4 a 1.

A partida também foi marcada pela boa atuação de Rodrygo ao lado do compatriota Vinícius Junior, principal jogador do País na Europa e que também deixou o dele no jogo que garantiu a vaga na decisão do torneio da Fifa. Teoricamente, ambos atuam na ponta esquerda, mas Ancelotti encontrou uma maneira de colocá-los juntos em campo ao posicionar o ex-santista mais centralizado, aproveitando a lacuna deixada por Benzema.

“Sou o mesmo Rodrygo de sempre, seja como centroavante ou nas laterais, tento mostrar a minha melhor versão. Prefiro jogar por dentro, não como 9, para jogar como 10, mas também gosto porque estou mais perto do gol e posso tabelar com os meias que chegam. Sempre que o treinador precisar de mim, estarei lá.”

O gol de Rodrygo contra o Al-Ahly surgiu justamente de uma boa tabela com o meia Dani Ceballos na grande área. O brasileiro recebeu de calcanhar na cara do goleiro e balançou as redes para fazer o terceiro do Real. Durante a partida, foi comum ver o atacante sair da área para pedir a bola e fazer passes em profundidade para Vinícius Junior.

Ainda não é possível afirmar que Rodrygo será titular na final do Mundial de Clubes contra o Al-Hilal. Apesar de estar se recuperando de lesão, Benzema está inscrito no torneio e vem treinando bem, segundo Ancelotti. O atacante francês foi eleito Bola de Ouro em novembro depois de uma temporada fantástica, sendo o protagonista da conquista da Liga dos Campeões aos 35 anos.

Com Benzema vivendo o ocaso da carreira, é natural o Real Madrid pensar em um sucessor para a posição. Da mesma maneira que Vini Jr. ganhou espaço com o insucesso dos substitutos de Cristiano Ronaldo no lado esquerdo do ataque, aos poucos Rodrygo mostra que tem qualidade para atuar dentro da grande área. Vale destacar o faro artilheiro no duelo com o Manchester City, na semifinal da Liga dos Campeões, quando ofuscou Benzema e salvou o time madrilenho da eliminação com dois gols no fim.

Ancelotti afirmou que vê Rodrygo como “titular”, pois sempre ajuda a equipe começando ou saindo do banco. O brasileiro, por sua vez, admitiu que o treinador lhe pede “paciência” e por nem sempre começar entre os 11. “É difícil, mas tento porque temos uma equipa muito boa, grandes jogadores e todos querem jogar, mas é difícil ter paciência.”

Real Madrid e Al-Hilal se enfrentam no sábado, às 16h (horário de Brasília), pela final do Mundial de Clubes, no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos.