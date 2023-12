Esporte Rodrigo Varanda, sem espaço no Corinthians, fica perto de acertar em definitivo com América-MG

Fora dos planos do Corinthians, o jovem atacante Rodrigo Varanda deve defender o América-MG na temporada 2024. O clube mineiro vai anunciar o acerto em definitivo nos próximos dias, estendendo a permanência do jogador na equipe mineira. Ele estava emprestado ao clube desde março deste ano.

Varanda está na reta final do seu contrato com o Corinthians. O vínculo se encerrará em 31 de janeiro de 2024. Mas o contrato deve ser rescindido nos próximos dias. A expectativa é de que o time paulista fique com 20% dos direitos econômicos do atleta, de olho numa futura negociação.

O jogador tem longa história com o Corinthians, apesar da pouca idade. Ele chegou ao clube em 2013 para atuar na base. Em 2021, foi promovido ao time principal pelo então técnico do time, Vagner Mancini. Mesmo já treinando entre os profissionais, defendeu o time na Copa São Paulo de Juniores de 2022.

Ainda em 2021, estreou na equipe profissional no Paulistão, no empate sem gols com o Red Bull Bragantino. Na época, tinha apenas 18 anos. E começou como titular. Depois empilhou uma série de empréstimos, ao São Bernardo, Chapecoense e ao pouco conhecido Akritas Chlorakas, do Chipre.

Neste ano, foi emprestado ao América, pelo qual marcou dois gols e deu duas assistências em 21 partidas disputadas.

REFORÇO GARANTIDO

Se o América ainda não oficializou Varanda, o torcedor já pode celebrar o retorno do experiente Moisés, bicampeão brasileiro pelo Palmeiras (2016 e 2018). O meio-campista assinou até o fim da Série B de 2024, com opção de renovação por mais um ano. O jogador retorna ao Brasil após passagem de sucesso pelo futebol chinês. Ele disputou cinco temporadas pelo Shandong Luneng.

Formado nas categorias de base do próprio América-MG, Moisés disputou 55 partidas e marcou cinco gols em sua primeira passagem, se tornando o grande destaque do time. Em seguida, ele foi para a Portuguesa-SP e, após duas temporadas na equipe paulista, o meia foi vendido para o futebol croata, e voltou ao Brasil para defender o Palmeiras, onde foi bicampeão brasileiro.

No futebol chinês desde 2019, o meia conquistou um título do campeonato nacional e três troféus da Copa da China. Disputou 113 jogos e marcou 30 gols pelo Shandong. Em 2023, entrou em campo em 35 oportunidades, balançou as redes dez vezes e contribuiu com 12 assistências.