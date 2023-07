Esporte Rodrigo Nestor trabalha normalmente no São Paulo e Calleri inicia tratamento contra as dores

O São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira, poucas horas após o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians, no qual saiu derrotado por 2 a 1 mesmo sendo bastante superior, com uma boa notícia ao torcedor. Rodrigo Nestor, que entrou no segundo tempo e acabou substituído após uma pancada no joelho direito, trabalhou normalmente e será opção para a partida com o Bahia. Já Calleri iniciou tratamento das dores musculares e deve ser desfalque no domingo.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos no clássico realizaram apenas um treino regenerativo. Já os demais disputaram um intenso coletivo em campo reduzido com 10 contra 10 e Nestor realizou totalmente as atividades.

O volante ficou somente no banco contra o Corinthians, entrando no decorrer da segunda etapa. Após sofrer um trauma no joelho direito, acabou substituído aos 39 minutos para o clube não ficar com um a menos em campo, já que no momento da lesão, Dorival Júnior fazia sua última janela de modificações com entrada de David. “Não sabia se era algo grave e não podia correr o risco de ficar muitos minutos com um a menos”, justificou o técnico.

Sob olhares do presidente Julio Casares, Dorival comandou um treino de enorme intensidade, visando furar retranca e com muitas finalizações. O técnico acredita em um Bahia retrancado, postura que deve ter também do Corinthians no jogo de volta da Copa do Brasil, já que o rival terá vantagem do empate. Para voltar ao G-4 no domingo pela manhã, no Morumbi, o clube promete ser bastante ofensivo e eficiente.

Triste com os gols perdidos na Neo Química Arena, Dorival colocou seus jogadores para frente, no intuito que diminuam os erros de finalização. E vibrou bastante a cada gol anotado no treino. Ele terá de se virar sem Calleri e Luciano, suspenso, contra o primeiro time da zona de rebaixamento. Mesmo assim, acredita que os reservas podem dar contra de recado no Morumbi pelo resgate da confiança e das vitórias.