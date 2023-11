Rodrigo Nestor rompe ligamentos do joelho esquerdo e só volta ao São Paulo em 2024

Herói na conquista da Copa do Brasil ao marcar o gol de empate diante do Flamengo, por 1 a 1, no Morumbi – já havia dado assistência no jogo de ida, no Maracanã -, Rodrigo Nestor não defende mais o São Paulo nesta temporada. O meio-campista rompeu o ligamento colateral do joelho esquerdo e terá de passar por cirurgia, com recuperação em até seis meses.

Na reapresentação do São Paulo neste domingo, após dois dias de folga, o jogador acabou sofrendo uma entorse nas atividades realizadas no Centro de Treinamento da Barra Funda e, após exames de imagem nesta segunda-feira, foi constatada a grave lesão.

“O meio-campista Nestor foi submetido a um exame de imagem que detectou uma desinserção do menisco e lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Na tarde desta segunda-feira, o jogador foi encaminhado para um especialista, que confirmou a necessidade da realização de um procedimento cirúrgico no local, ainda em data a ser definida”, anunciou o São Paulo.

O jogador usou suas redes sociais para confirmar a grave lesão e mandar uma mensagem otimista aos torcedores são-paulinos de superação e que voltará mais forte em 2024. Também agradeceu os inúmeros votos de boa reabilitação e de força.

“Hoje, infelizmente recebi uma notícia que nenhum atleta gosta de receber. Termina hoje, para mim, a temporada de 2023. Ano repleto de aprendizados, dificuldades e alegrias, e que se encerra com mais uma lição de superação que com certeza vou passar por cima. Obrigado 2023! E obrigado à torcida tricolor por todas as mensagens. Nos vemos em 2024”, escreveu Nestor.