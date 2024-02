Rodrigo Garro é apresentado no Corinthians e revela ansiedade de estrear: ‘Quero ajudar’

O Corinthians finalmente apresentou, nesta terça-feira, o meia argentino Rodrigo Garro para a torcida corintiana, em coletiva no CT Joaquim Grava. Já inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), o atleta está à disposição para defender o clube no Campeonato Paulista e vira mais uma opção para o clássico com o Santos, na Vila Belmiro, nesta quarta. Em sua primeira entrevista, ele falou da ansiedade em defender o clube.

“Todas as pessoas, a família também, estavam ansiosos para me ver jogar. Sei o que representa o Corinthians. Os diretores e todos os meus companheiros falaram o que é o Corinthians. Estou comprometido, feliz e preparado para tudo que virá pela frente. Quero ajudar”, disse o meia.

Anunciado como reforço do clube no dia 2 de janeiro, Garro ficou impossibilitado de atuar em função de uma divergência entre o Corinthians e o Talleres. O seu ex-clube cobrava um valor de 700 mil dólares (algo em torno de R$ 3,5 milhões) de custos de transferência e o caso foi parar na Fifa até que tudo fosse solucionado entre as duas partes.

O impasse que resultou nessa espera foi abordado, e o atleta revelou o seu ponto de vista sobre a situação. “A situação da minha documentação foi algo inconveniente e um mal entendido entre os clubes. Fui prejudicado. O Corinthians pagou o que tinha que pagar, foi um inconveniente que aconteceu na Argentina, e foi um problema que fico feliz que tenha sido solucionado. Não quero mais pensar nos 30 dias que fiquei sem treinar”, disse o meia de 25 anos.

A liberação de Rodrigo Garro para jogar acontece em um momento delicado do Corinthians, que culminou com a demissão do técnico Mano Menezes. O clube ocupa a lanterna do Grupo C no Campeonato Paulista com três pontos e, em cinco rodadas, sofreu quatro derrotas. O reforço lamentou a situação, mas disse estar pronto para ajudar os companheiros.

“Lamentavelmente, acabou acontecendo a saída dele (Mano Menezes). É uma boa pessoa no dia a dia de trabalho. Sobre jogar o clássico com o Santos, é uma decisão que não é minha. Tenho vontade de atuar, mas estou respeitando o técnico. Se for para jogar ou entrar no segundo tempo. Tenho muita vontade de ajudar”, disse.

Na entrevista, Garro falou do período de inatividade e agradeceu o apoio do elenco. “Quero agradecer os meus companheiros que me ajudaram muito nesse período. Nunca pensei em voltar ao Talleres, e eles me disseram que era apenas uma fase. São boas pessoas e em um ambiente assim fica muito mais fácil. Sempre pensava na próxima partida em estar regularizado e poder jogar, assim se passaram 35 dias”, disse o jogador que vai usar a camisa 16.

Agora com a situação resolvida, ele espera escrever um novo capítulo de sua trajetória a serviço do Corinthians e realizar o sonho de fazer um bom papel nesta passagem pelo futebol brasileiro.

“Um dos meus objetivos é conquistar títulos. Aconteceram alguns resultados ruins, mas vamos terminar bem a temporada. Estou tranquilo e trato de mentalizar que preciso desfrutar do futebol. Não tenho que carregar pressão e responsabilidades. Estou feliz de estar aqui, quero jogar, e ajudar o Corinthians a crescer cada vez mais. ”