Rodrigo Ferreira exalta volta ao Santos: ‘Grato por vestir essa camisa gigantesca’

O Santos apresentou, nesta segunda-feira, o lateral-direito Rodrigo Ferreira como reforço da equipe para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que já tinha passado pelo clube em 2015, agora espera marcar o seu retorno conquistando o acesso para a elite nacional sob o comando de Fábio Carille.

“Estar no Santos é um motivo de muita alegria. Sou grato por poder vestir novamente essa camisa que é gigantesca no futebol mundial. Chego para ajudar o professor Fábio Carille no que for preciso. Quero fortalecer ainda mais esse grupo no objetivo de levar o Santos novamente à Série A”, afirmou.

Rodrigo, que já vinha treinando com o grupo há mais de um mês, fez a sua estreia pelo Santos neste sábado, na vitória sobre o Paysandu, pela primeira rodada da Série B. Na partida, ele acabou atuando improvisado na lateral-esquerda.

O atleta comentou sobre a sua primeira passagem pelo Santos em 2015 e falou um pouco do seu estilo para a torcida santista.

“Em 2015, eu estava jogando pelo Taboão da Serra e cheguei para um período de avaliação na equipe sub-23 em 2015. Não fiquei porque tive uma oferta de um outro clube. Agora estou de volta e muito feliz por esse retorno. Sou um jogador muito equilibrado tanto no apoio como na marcação”, comentou.

Aos 29 anos, Rodrigo Ferreira assinou um contrato por duas temporadas. Ele foi apresentado ao lado do ex-lateral Índio e vai usar a camisa 29. E ele disse estar pronto para encarar a Série B pela equipe paulista.

“Tive a oportunidade de vestir a camisa do Grêmio numa situação bem parecida com a do Santos. Foi num momento pós-queda. A reconstrução não é fácil. Mas tive um momento bom lá no Sul, onde joguei 90% das partidas como titular. No Santos também quero ter esse número de participações”, afirmou o jogador.