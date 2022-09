Rodrigo Caio passará por nova cirurgia e só voltará a reforçar o Flamengo em 2023

O zagueiro Rodrigo Caio não jogará mais em 2022. O defensor do Flamengo vai passar por nova cirurgia no joelho e só voltará a entrar em campo na próxima temporada. O novo problema físico foi revelado pelo médico Márcio Tannure, do clube carioca, e pelo próprio jogador, em vídeo, nesta quinta-feira.

De acordo com o chefe do departamento médico do time carioca, ele sofreu uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo, no dia 10 de julho, em jogo contra o Corinthians, em rodada do Brasileirão. Segundo Tannure, o tempo de recuperação é de seis a oito semanas. Será a segunda cirurgia de Rodrigo Caio neste ano – a primeira foi no joelho direito.

“Neste ano, ele não vai estar mais atuando com a gente. E resolvemos fazer esse reparo para que possa começar o próximo ano com uma boa pré-temporada”, disse o médico, que explicou que a lesão aconteceu sobre uma anterior, no mesmo local. “Havia a possibilidade do tratamento conservador sem cirurgia para esperar que isso voltasse a cicatrizar. Se isso não acontecesse, teríamos que realizar uma artroscopia e é isso que estamos vindo comunicar hoje (quinta).”

De acordo com Tannure, a recuperação com tratamento conservador ficou abaixo do esperado para um atleta de alto rendimento. “Ele teve uma melhora muito grande, porém no nosso entendimento aquém do que a gente espera para um atleta de alta performance. Então nos próximos dias vai ser realizada uma artroscopia para fazer esse reparo cirúrgico nessa lesão do menisco.”

Presente no vídeo, Rodrigo Caio lamentou a sequência de problemas físicos nas últimas temporadas. “Acho que foi um ano bem complicado para mim fisicamente e mentalmente. Algumas lesões fizeram com que eu praticamente perdesse a temporada. Não vim para lamentar nada, pelo contrário. Me sinto uma pessoa privilegiada por tudo que construí na minha carreira e por tudo que tenho na minha vida. Sem dúvidas será mais um obstáculo vencido.”

Demonstrando certo abatimento, o zagueiro agradeceu pelo apoio recebido nos últimos meses e avisou que não vai desistir. “A história do Rodrigo não acabou aqui. Acredito muito na minha força e no propósito de Deus. Fiz questão de deixar essa mensagem para as pessoas que torcem por mim. Nos vemos na próxima temporada e farei de tudo para entregar o máximo para a nação, que é quem nos deixa com a maior convicção que vale a pena todo o esforço para alcançar nossos objetivos.”