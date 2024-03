Rodrigo Caetano diz que CBF fará de tudo para não prejudicar os clubes durante Copa América

A confirmação que o Campeonato Brasileiro não será paralisado durante a disputa da Copa América, no meio do ano, causou revolta em muitos clubes do País, sobretudo aqueles que devem ter jogadores convocados, pois seriam até nove rodadas com desfalques. Rodrigo Caetano, coordenador executivo de seleções masculinas,afirmou nesta segunda-feira que a Confederação brasileira de Futebol (CBF) fará de tudo para que os clubes não sejam prejudicados.

Na primeira convocação de Dorival Júnior no comando da equipe nacional, sete jogadores que atuam no País foram chamados. Rafael e Pablo Maia do São Paulo, Murilo e Endrick do Palmeiras, Bento, do Athletico-PR, Ayrton Lucas, do Flamengo, e André, do Fluminense.

“Vamos pensar em todas as possibilidades para não prejudicar os clubes durante a Copa América”, afirmou Rodrigo Caetano à radio Grenal. Com um adendo. “Os jogadores que estiverem em seu melhor momento serão convocados.”

A ideia da CBF é não chamar mais de um atleta por clube nacional ou mesmo optar por mais jogadores que estejam no futebol europeu. Ocorre que os clubes brasileiros contam com muitos estrangeiros e, por isso, a revolta com a não paralisação do Nacional. A Copa América será entre 20 de junho e 14 de julho, sem considerar a fase de preparação, atrapalhando da 10ª até a 18ª rodada caso o Brasil vá à decisão.

Clubes como o Palmeiras, por exemplo, pode perder até meio time, pois Piquerez, no Uruguai, Gómez, no Paraguai, Ríos, na Colômbia, e Moreno, na Argentina, podem ser convocados, além dos brasileiros. Além de Endrick e Murilo, Weverton e Raphael Veiga também são nomes selecionáveis.

No Flamengo, além de Ayrton Lucas, há a legião de uruguaios, formada por Varela, Viña, De La Cruz, Arrascaeta, além do goleiro argentino Rossi e do lateral chileno Pulgar. E muitos outros clubes nacionais também poderiam perder peças, pois investem pesado no mercado sul-americano.

A CBF ainda estudará como evitar grandes prejuízos. A rodada 10, por exemplo, ocorre entre os dias 11 e 13 de junho, quando os convocados já deverão estar treinando com a seleção. Sem parar, o campeonato ainda teria mais oito rodadas até o dia 10 de julho. Sem datas para parar o Brasileirão, é possível que algumas rodadas sejam adiadas ou jogos com atletas chamados remanejados.

Ao mesmo tempo em que tem de resolver o problema do Brasileirão, Rodrigo Caetano prometeu mais jogos duros para a seleção, como os amistosos com Inglaterra e Espanha. “É bastante diferente a rotina de clube para a rotina de seleção. Mas, se tivermos condições, vamos marcar mais confrontos importantes.”