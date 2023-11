Rodada da NBA tem recorde de LeBron, discussão de Westbrook com torcedor e vitória dos Nuggets

LeBron James voltou a viver sua rotina de feitos individuais e duras derrotas pelo Los Angeles Lakers nesta temporada da NBA. Na noite desta segunda-feira, ele deixou a quadra com sentimentos opostos. Ao mesmo tempo em que se tornou o jogador com mais minutos em quadra na história da competição, ele sofreu a pior derrota de sua carreira ao ver os Lakers levarem 138 a 84 do Philadelphia 76ers, fora de casa.

A diferença de 44 pontos é a maior já sofrida pelo astro da NBA. Até então, seu pior revés havia acontecido na derrota dos Lakers para o Indiana Pacers por uma diferença de 42 pontos, em 2019. “O que precisamos mudar para que isso não aconteça de novo? Muita coisa”, afirmou LeBron.

De tão decepcionado, o astro não chegou a comemorar o novo feito histórico de sua carreira. Ao superar 29 minutos em quadra, ele deixou para trás a lenda Kareem Abdul-Jabbar no quesito tempo em quadra, tanto na temporada regular quanto nos playoffs. No total, ele soma agora 66.298 minutos em quadra em partidas da NBA.

LeBron James foi o cestinha da equipe de Los Angeles, com 18 pontos. Anthony Davis obteve um “double-double” de 17 pontos e 11 rebotes. Mas a dupla foi totalmente ofuscada pelo sexto “triple-double” da carreira de Joel Embiid, responsável por 30 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Tyrese Maxey anotou 31 pontos.

O resultado freou a reação dos Lakers, que agora figuram no 8º lugar da Conferência Oeste, com 10 vitórias e oito derrotas. Os Sixers estão em quarto no Leste, com 12 triunfos e cinco revezes.

WESTBROOK DISCUTE COM TORCEDOR

Em outro jogo envolvendo time de Los Angeles, Russell Westbrook acabou sendo o protagonista da derrota dos Clippers para o Denver Nuggets por 113 a 104, apesar da atuação abaixo da média. Ele discutiu com um torcedor da arquibancada nos minutos finais da partida. A arbitragem precisou interferir para a conversa não “esquentar”.

Mesmo reserva, Westbrook terminou a partida com um “double-double” (14 pontos e 11 rebotes), mas esbanjou irregularidade ao longo da partida. No seu pior momento no confronto, ele deu um “airball” num arremesso livre. O destaque dos Clippers foi Kawhi Leonard, autor de 31 pontos e oito rebotes.

Mas o principal nome da partida foi Reggie Jackson, cestinha do duelo com 35 pontos. Atuais campeões da NBA, os Nuggets jogaram sem Nikola Jokic, Aaron Gordon e Jamal Murray. A equipe de Denver ocupa o terceiro lugar do Oeste, com 12 triunfos e seis derrotas. Já os Clippers estão em 11º na mesma tabela, com sete vitórias e nove revezes.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers 138 x 94 Los Angeles Lakers

Detroit Pistons 107 x 126 Washington Wizards

Indiana Pacers 110 x 114 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 114 x 112 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 104 x 113 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

New York Knicks x Charlotte Hornets

Boston Celtics x Chicago Bulls

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets x Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks x Houston Rockets

Sacramento Kings x Golden State Warriors