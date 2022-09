Robson Conceição ‘enxuto’ impressiona imprensa dos EUA antes de luta pelo título

O físico ‘enxuto’ de Robson Conceição apresentado nos treinamentos é tema de reportagens de vários sites internacionais. Na sexta-feira, o boxeador brasileiro vai desafiar o norte-americano Shakur Stevenson, campeão dos superpenas, versão Organização Mundial e Conselho Mundial de Boxe, em Newark, New Jersey, Estados Unidos.

Os críticos apontam que Robson aparenta estar em melhor forma física do que no ano passado, quando enfrentou o mexicano Oscar Valdez, pelo título do CMB, e perdeu após 12 assaltos, em decisão bastante contestada dos jurados.

“Robson Conceição é um campeão olímpico e gosta de lançar golpes. Precisa mesmo estar em grande forma para aguentar o ritmo diante de Shakur. A melhor estratégia vai vencer”, disse o lendário mexicano Juan Manuel Marquez.

“Robson sabe que precisa atacar Shakur desde o início e aguentar os contra-ataques que vão surgir. Os dois são muito técnicos e a parte física poderá desequilibrar”, emendou o norte-americano ex-campeão Paul Malignaggi.

Já o porto-riquenho Miguel Cotto aponta que apenas com um ritmo muito forte de luta poderá fazer com que Robson obtenha sucesso diante da maior técnica de Shakur. “A certeza é de que será uma grande luta, muito boa para se ver.”

Aos 25 anos, Stevenson, medalha de prata na Olimpíada do Rio/2016, entre os pesos-galos, soma 18 vitórias, com nove nocautes. Ele mede 1,73 metro de altura e envergadura.

Campeão olímpico no Rio/2016 entre os penas, Robson tem 33 anos e acumula 17 vitórias (oito nocautes) e apenas uma derrota. Ele tem 1,79 metro de altura e 1,78m de envergadura.

O duelo entre Robson Conceição e Shakur Stevenson vai ter transmissão ao vivo do Canal Combate.