Robson Conceição avisa Shakur Stevenson: ‘Um campeão sairá do ringue. E serei eu’

Foi muito tenso o clima da entrevista coletiva de Robson Conceição e Shakur Stevenson, nesta quarta-feira, em Newark, New Jersey, Estados Unidos, onde na sexta-feira os dois boxeadores de enfrentam pelos cinturões mundiais dos superpenas, versão Organização Mundial e Conselho Mundial de Boxe.

Bastante confiante, Robson afirmou que Stevenson, por ser muito jovem (25 anos), fala muito, mas que apenas “um campeão sairá do ringue”. O brasileiro fez questão de relembrar o fato de que sua derrota por pontos há um ano diante do mexicano Oscar Valdez, pelo título do CMB, foi bastante polêmica. “Ele (Shakur) sabe que só tem um título. O outro é meu”, afirmou o brasileiro, sempre com o sorriso no rosto.

O norte-americano devolveu na mesma moeda. “Na sexta-feira, eu não vou deixar a decisão para os jurados. Não sou de dar desculpas. Eu lutei com Valdez e os jurados me deram a vitória”, afirmou o boxeador, que vai lutar em sua cidade natal pela segunda vez na carreira profissional. “Acho que tenho condições de fazer uma grande luta, melhor do que as duas últimas.” Detalhe: nos seus dois combates, Shakur venceu os campeões mundiais Jamel Herring e Oscar Valdez.

Na hora da encarada, Robson fez gesto com as mãos, indicando que Shakur “fala muito”. O americano rebateu e disse que não estava entendendo as agressões verbais do brasileiro. Antes de um confronto físico, os dois lutadores foram separados pelos seguranças.

Robson e Shakur voltam a se encontrar nesta quinta-feira, quando vai acontecer a pesagem. Os lutadores poderão pesar no máximo 58,967 quilos.

Stevenson, medalha de prata na Olimpíada do Rio/2016, entre os pesos-galos, soma 18 vitórias, com nove nocautes. Ele mede 1,73 metro de altura e envergadura.

Campeão olímpico no Rio/2016 entre os penas, Robson tem 33 anos e acumula 17 vitórias (oito nocautes) e apenas uma derrota. Ele tem 1,79 metro de altura e 1,78m de envergadura.

O duelo entre Robson Conceição e Shakur Stevenson vai ter transmissão ao vivo do Canal Combate.