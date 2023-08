Roberto Mancini deixa a seleção da Itália, mais de um ano depois de derrotas dramáticas

Roberto Mancini não é mais o técnico da seleção italiana. A Federação de Futebol da Itália (FIGC) anunciou neste domingo a saída do treinador, que estava no comando da equipe desde 2018. A passagem do ex-atacante pela seleção ficou marcada pela decepção de ter ficado fora da Copa do Mundo de 2022.

A expectativa sobre Mancini era alta, ainda mais após a Itália ter conquistado o título da Eurocopa de 2020. No entanto, a não classificação para a Copa do Mundo e a derrota por 3 a 0 para a Argentina na Finalíssima, entre março e junho do ano passado, pesaram na decisão por uma mudança no comando da seleção.

Com Mancini no comando, a Itália disputou 61 jogos, com 37 vitórias, 15 empates e apenas nove derrotas, a mais dolorosa para Macedônia do Norte, por 1 a 0, em casa, na repescagem para a Copa do Mundo.

Como treinador, Roberto Mancini ainda tem passagens por Fiorentina, Lazio, Inter de Milão, Manchester City, Galatasaray e Zenit. O seu substituto, conforme revelou a Federação, será conhecido nos próximos dias.

Os favoritos a assumirem o cargo são: Antonio Conte, que deixou o Tottenham em março, e Luciano Spalletti, que havia deixado o Napoli para ter um ano sabático.

A Itália disputa as Eliminatórias para a Eurocopa. Atualmente, está na terceira posição do Grupo C, com três pontos, atrás de Inglaterra (12) e Ucrânia (6). O próximo desafio, curiosamente, é diante da Macedônia do Norte, no dia 09 de setembro (sábado), às 15h45 (horário de Brasília), fora de casa.