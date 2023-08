Esporte Roberto Firmino faz hat-trick na estreia do Al-Ahli no Campeonato da Arábia Saudita

Roberto Firmino chegou como craque no Al-Ahli, ovacionado pela torcida e sob enorme expectativa dos dirigentes. Nesta sexta-feira, na abertura do Campeonato da Arábia Saudita, o brasileiro foi o grande destaque da vitória sobre o Al Hazm, anotando os três gols do triunfo por 3 a 1.

A festa no estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal começou, porém, antes mesmo de a bola rolar, com linda festa nas arquibancadas, com muita fumaça, show de luzes, sinalizadores e bandeiras (uma exclusiva para Firmino, com seu rosto gigante) celebrando a abertura da temporada. O time da casa estava empolgado com suas contratações e previa uma boa partida.

O jogo começou e o brasileiro precisou de somente dez minutos para deixar o time em vantagem cômoda de 2 a 0. Aos 6, apareceu livre na área para desviar de cabeça o cruzamento de Al Majrashiu.

A torcida do Al-Ahli ainda celebrava quando veio o segundo. Desta vez em jogada com os reforços e novo cruzamento da direita. Mahrez serviu Firmino e o brasileiro ampliou, aparecendo na pequena área para empurrar às redes. Celebrou imitando mortais no meio de campo. A boa vantagem foi até o intervalo.

No começo do segundo tempo, mais gol brasileiro. O experiente goleiro Mendy saiu jogando errado com os pés e entregou nos pés de Vina, ex-Grêmio. O jogador dominou e bateu por cobertura, diminuindo o placar.

A reação não veio graças a novo gol de Firmino. O camisa 10, capitão do Al-Ahli, recebeu cruzamento e cabeceou. O goleiro fez milagre, mas não conseguiu evitar o terceiro na sobra.

O jogo de festa não foi bom para o zagueiro Ibañez, último reforço do Ah-Ahli. O defensor brasileiro que estava na Roma atuou os 90 minutos, mas no fim disse que o coração estava partido pois tinha recebido a notícia da morte da avó nesta sexta-feira. “Ela estará no céu cuidado de todos. Obrigado pelas palavras de afeto. Sentimos muito a perda dela, mas estará em um lugar melhor”, lamentou, ao canal GoatBR.