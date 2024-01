Robert Renan reforça o Internacional após ser descartado pelo Corinthians

O Internacional anunciou o zagueiro Robert Renan como reforço para a temporada 2024, com um contrato de empréstimo por um ano junto ao Zenit, da Rússia. Conforme acordado pelos dois clubes, caso o jogador de 20 anos receba uma proposta vantajosa no meio do ano, os colorados serão obrigados a liberá-lo, mas receberão uma compensação financeira.

Antes de acertar com o Inter, o Zenit chegou a oferecer Robert ao Corinthians, time formador do atleta e que o cedeu ao clube russo como parte da negociação para ter Yuri Alberto de forma definitiva, no final de 2022, quando Duilio Monteiro Alves ainda presidia o clube do Parque São Jorge. Empossado na terça-feira, o novo presidente corintiano, Augusto Melo, disse que não quis repatriar o zagueiro porque não concordou com os termos do empréstimo.

“A gestão mudou, não vamos servir de intermediário para ninguém. Vou dar um exemplo, o do Robert Renan, que é um excelente jogador, formado na nossa casa, que nos foi oferecido apenas para seis meses. Nós não vamos fazer mais isso. Se for por um ano, que a gente possa ter uma estabilidade, pelo menos trabalhar este ano todo, tudo bem, mas seis meses para servir de trampolim para outro clube e o Corinthians não ganhar nada, jamais vai acontecer isso na nossa gestão”, disse em entrevista à ESPN, em dezembro.

Robert Renan é um zagueiro técnico, que se destaca pela qualidade com a bola nos pés, e acumula convocações pela seleção sub-20. Na primeira convocação da seleção principal após a saída de Tite, foi chamado por Ramon Menezes, treinador da base e na época interino do profissional, para amistosos em março. Voltou à lista de convocados em junho, substituindo o lesionado Nino, do Fluminense. O defensor está entre os selecionados para o sub-23 que disputará o pré-olímpico, a partir de 23 de janeiro, em busca de vaga nos Jogos de Paris-2024.