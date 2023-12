Robert Renan faz post que está voltando ao Brasil e corintianos já dão boas-vindas ao zagueiro

Remodelar o setor defensivo é uma das missões de Augusto Melo no Corinthians. E uma das opções pode ser o empréstimo do jovem Robert Renan, negociado em 2023 com o Zenit. Nesta madrugada, o defensor de 20 anos fez uma post sorridente dizendo que estava voltando ao Brasil e foi o suficiente para diversos torcedores corintianos darem as boas-vindas.

Desde a ida da revelação ao clube russo que os corintianos lamentam. Ainda mais com Gil e Bruno Méndez errando acima da média na temporada, muitos lamentavam o negócio. Robert Renan, porém, perdeu espaço na Rússia e agora busca um clube para dar a volta por cima.

O Zenit admitiu que espera emprestá-lo e o Corinthians tem a prioridade. Ocorre que a ideia inicial dos europeus é de que seja somente por seis meses, enquanto os paulistas gostariam de tê-lo ao menos até o fim da temporada, como parceiro de Lucas Veríssimo, que será adquirido em definitivo.

O post do zagueiro pode ser apenas para dizer que passará o recesso de fim de ano no Brasil, mas para a torcida é um indício de que ficará. O Corinthians ainda detém uma pequena parte do vínculo do jogador e “gastaria menos” com ele.

Depois de pedir salários de R$ 700 mil para renovar, o uruguaio Bruno Méndez vai ser mais um jogador a reforçar a lista de dispensas que já contou com Gil, Renato Augusto, Giuliano e Cantillo, outros atletas caros do grupo.

Lucas Veríssimo deve ser a único opção experiente na defesa, já que Caetano permanece e Robert Renan e Raul Gustavo – com contrato de empréstimo no fim no Bahia – devem fechar o setor.

Fagner, com contrato até dezembro de 2024, deve ganhar nova chance de Mano Menezes e pode até ser testado como volante. Assim como a situação de Maycon pode ter uma reviravolta caso o Shakhtar Donetsk aceite emprestá-lo mais uma vez. O clube ganhou concorrência pela chegada de Marcelino Moreno, do Coritiba, e pode desistir do meia por causa do “leilão.”