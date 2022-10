Esporte River dá ‘mãozinha’ com gols de Borja e Boca Juniors é campeão argentino

O Boca Juniors é campeão argentino pela 35ª vez em sua história. Os xeneizes empataram por 2 a 2 com o Independiente, mas contaram com a vitória do arquirrival River Plate (dono de 37 títulos) sobre o Racing por 2 a 1 para levantar a taça. Os jogos foram realizados neste domingo simultaneamente.

Boca Juniors e Racing entraram na última rodada com chances de conquistar o título. Os xeneizes só dependiam de si, mas não conseguiram superar o Independiente. A sorte foi que o River Plate resolveu ajudar e bateu o Racing em um jogo repleto de emoção e com dois gols do ex-palmeirense Miguel Borja.

Com isso, o Boca Juniors chegou aos 52 pontos, contra 50 do Racing. O River Plate acabou ficando na terceira colocação, enquanto o Independiente acabou a competição na 14ª posição, com 35.

Apesar de jogar na La Bombonera, o Boca Juniors saiu atrás do placar. Leandro Fernandez, de pênalti, fez 1 a 0 para, mas Guillermo Fernández deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, Villa virou o jogo e fez explodir a La Bombonera, aos quatro minutos, mas a apreensão tomou conta do estádio aos 36, quando Vallejo decretou a igualdade. Os xeneizes temiam que o arquirrival River Plate entregasse o jogo para o Racing, o que não aconteceu.

No entanto, o jogo entre Racing e River Plate foi de muita emoção. Após um primeiro tempo equilibrado, Rojas, de pênalti, abriu o placar, mas Borja, ex-Palmeiras, resolveu entrar em ação e empatou aos 35.

Os minutos finais da partida foram eletrizantes. O Racing teve um pênalti a seu favor, mas Galvan parou na defesa de Armani. Aos 50, no último lance da partida, Borja fez mais um, decretou a vitória do River Plate e o título do Boca Juniors.