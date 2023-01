Rivalidade de Burrow e Mahomes e ataques de 49ers e Eagles marcam finais da NFL

As finais de Conferência da NFL neste ano terão alguns elementos especiais. Na AFC, Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals se reencontram, novamente no Arrowhead Stadium, em mais um capítulo da rivalidade entre Patrick Mahomes e Joe Burrow, após a decisão da última temporada; na NFC, o principal elemento de Philadelphia Eagles – dono da melhor campanha da Liga – e o San Francisco 49ers está fora do campo: Nick Sirianni e Kyle Shanahan, head coaches das franquias, conseguiram montar duas das melhores equipes, defensivamente e ofensivamente, nesta temporada.

Os indicados às premiações foram anunciados nesta quarta-feira. Dos finalistas em cada Conferência, além de Sirianni e Shanahan, Brock Purdy, quarterback dos 49ers, concorre a calouro ofensivo do ano; Nick Bosa, dos 49ers, e Chris Jones, dos Chiefs, a melhor jogador defensivo; e dos quatro quarterbacks titulares, três brigam pelo prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da temporada regular: Jalen Hurts, Mahomes e Burrow.

Segundo o power ranking da NFL, que seleciona as melhores equipes da Liga no momento, independentemente do histórico ou recorde na temporada regular, os Bengals são a melhor franquia. Eagles, em segundo, 49ers, em terceiro, e Chiefs, melhor campanha da AFC, mas que terá um Mahomes lesionado no domingo, completam a lista. Além disso, a média de idade dos quarterbacks titulares na final é de apenas 25 anos, a menor na história de uma rodada final da Conferência.

EAGLES X 49ERS

As duas equipes com as melhores campanhas da NFC e favoritas, desde a segunda metade da temporada regular, a disputar o Super Bowl em fevereiro. Eagles e 49ers se enfrentam neste domingo, no Lincoln Financial Field, Filadélfia, com diversos destaques na partida.

Sirianni elevou o recorde dos Eagles, de 9-8 na última temporada, para 14-3 em seu segundo ano no comando da franquia. Shanahan, em sua sexta temporada em São Francisco, disputa sua terceira final de Conferência com os 49ers – pode chegar a seu segundo Super Bowl desde 2020, quando perdeu para os Chiefs.

Em 2022, Eagles e 49ers foram duas das franquias que melhor representaram um ataque no estilo do “futebol americano moderno”, mesclando passe e corrida. Correndo com a bola, foram a quinta e a sétima melhor equipe, respectivamente, em jardas terrestres totais. No jogo aéreo, são a terceira e a quarta melhor em jardas por passe (8,1 e 7,9, respectivamente). Além disso, 49ers e Eagles foram as franquias que mais anotaram pontos no Wildcard e Divisional Round, respectivamente.

Concorrendo ao prêmio de MVP, Jalen Hurts se transformou desde que Sirianni assumiu a equipe. Das três derrotas dos Eagles neste ano, em apenas uma esteve ano – nas outras duas, se recuperava de uma lesão. Com 24 touchdowns passados e 14 correndo, é a principal arma de uma franquia que construiu um elenco à sua volta. A linha ofensiva dos Eagles, com três jogadores indicados ao Pro Bowl (Landon Dickerson, Jason Kelce e Lane Johnson), foi uma das melhores da NFL neste ano

Por outro lado, os 49ers são uma equipe com todos os elemento necessários para derrotar Philadelphia. DeMeco Ryans, coordenador defensivo, ajudou a potencializar o pass rush e a defesa terrestre da franquia. Em 2022, os niners só cederam mais jardas por terrestres ao todo do que o Tennessee Titans e tiveram o menor número de jardas por carregada sofridas na temporada. É a combinação para evitar que o jogo terrestre de Philadelphia se sobressaia. Nick Bosa, defensive end, liderou a LIga em sacks neste ano – 18,5.

O ataque de São Francisco, já citado, cresceu exponencialmente nas últimas semanas com Brock Purdy. Com o quarterback de 23 anos como titular, a franquia ainda não perdeu, seja na temporada regular ou nos playoffs. Candidato a calouro ofensivo do ano, soma 13 touchdowns e apenas quatro interceptações em seus oito primeiros jogos como titular.

Por outro lado, por ser um novato na posição, a pressão da defesa de Philadelphia pode ser um problema para Purdy: a franquia foi a que obteve o maior número de sacks por jogo (4,2) ao longo da temporada regular. George Kittle, tight-end, e Christian McCaffrey, running back, são opções para aliviar a pressão em Purdy ao longo da partida.

CHIEFS X BENGALS

Reedição da última final da AFC, Mahomes e Burrow constroem, desde que chegaram à NFL, uma dinastia em suas franquias. No último ano, os Bengals conseguiram, no mesmo palco da final deste domingo, uma das maiores viradas dos playoffs: de 21 a 3 para 27 a 24, na prorrogação. Além disso, Mahomes nunca conseguiu derrotar Burrow desde que o quarterback foi draftado, em 2020, por Cincinnati. Até aqui, foram três encontros, sendo dois deles na temporada regular.

Apesar de decidir em casa pela quinta vez consecutiva – a maior marca na história da NFL -, os Chiefs terão um grande problema contra os Bengals. Na semifinal, contra os Jaguars, Mahomes sofreu um entorse no tornozelo direito. Ele seguiu em campo e liderou Kansas City à vitória, mas com uma expressão de dor sempre que plantava o pé para passar a bola.

“Ele trabalhou duro no tratamento e está bem. Ele mencionou que quer jogar. Essa é a mentalidade dele, e então vamos levar isso dia após dia e ver como ele se sai”, afirmou Andy Reid, sobre a situação de seu principal jogador. Mahomes ainda é dúvida para a partida, mas em entrevista após o confronto com os Jaguars, mostrou confiança para a final.

“Os raios-x foram negativos. Eles ainda não diagnosticaram nada, mas vou estar pronto para o jogo (contra os Bengals)”, afirmou, em entrevista à NBC. Caso não consiga ser titular, Chad Henne será seu substituto. Contra os Jaguars, enquanto Mahomes fazia os exames, Henne liderou a equipe até um touchdown no segundo quarto.

Para os Bengals, uma vitória passa diretamente por Burrow. O quarterback já igualou o número de vitórias da franquia antes de ser draftado (5) e é o jogador com a maior porcentagem de passes completos na história da pós-temporada. Além disso, tem um dos melhores trios de recebedores da Liga: JaMarr Chase, Tee Higgins e Tyler Boyd já anotaram 21 touchdowns, somados, nesta temporada.

Na decisão da AFC na última temporada, os Bengals mostraram resiliência defensiva no segundo tempo, cedendo apenas três pontos a Kansas City. Nos dois jogos dos playoffs em 2023, contra Ravens e Bills, sofreram apenas 10 pontos somados na segunda etapa.