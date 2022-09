Esporte Rival do Brasil na Copa, Camarões perde do Usbequistão em amistoso

Futuro adversário da seleção brasileira na Copa do Mundo, o time de Camarões foi derrotado pelo modesto Usbequistão, por 2 a 0, nesta sexta-feira. O amistoso foi disputado no estádio Goyang, na cidade sul-coreana de Goyang. A equipe africana será o terceiro e último rival do Brasil no Grupo G no Mundial do Catar.

O time camarões não contou com força máxima nesta sexta. O técnico Rigobert Song não pôde escalar os atacantes Toko Ekambi, do Lyon, e Choupo-Moting, do Bayern de Munique. Mas teve em campo alguns dos principais destaques do time, como o goleiro Onana e o experiente atacante Vincent Aboubakar.

Com eles, não conseguiu evitar a derrota na Coreia do Sul. O Usbequistão marcou um gol em cada tempo. No primeiro, Khojimat Erkinov abriu o placar aos 24 minutos. Na etapa final, Oston Urunov marcou o segundo aos 31 minutos.

O time camaronês vai fazer mais um jogo antes do início da Copa do Mundo, em 20 de novembro. O adversário será justamente a anfitriã Coreia do Sul, na terça-feira, novamente no país asiático.

No Catar, Camarões vai estrear contra a Suíça no dia 24 de novembro. Quatro dias depois, o adversário será a Sérvia. E o último adversário na fase de grupos será a seleção brasileira, no dia 2 de dezembro.