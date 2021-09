Esporte Rival abandona e Osaka avança no US Open; Halep e Muguruza vencem

A rodada da chave feminina do US Open começou com vitória das favoritas nesta quarta-feira. Enquanto a romena Simona Halep e a espanhola Garbiñe Muguruza, ex-líderes do ranking, venceram sem perder sets, a japonesa Naomi Osaka sequer precisou suar para se garantir na terceira rodada, em Nova York.

Atual número três do mundo, Osaka não precisou entrar em quadra porque a sérvia Olga Danilovic abandonou o torneio americano, alegando virose. Em suas redes sociais, a tenista destacou que a doença não tem qualquer relação com a covid-19. “Eu estava muito ansiosa para jogar contra Naomi no Arthur Ashe Stadium hoje, mas não será desta vez. Só queria agradecer muito à equipe médica do torneio e a todos pelo apoio”, disse Danilovic.

Na terceira rodada, Osaka vai enfrentar a vencedora do duelo entre a estoniana Kaia Kanepi e a canadense Leylah Fernandez. Atual campeã do US Open, a japonesa busca o terceiro título em Nova York.

Com a fácil classificação de Osaka, o jogo que abriu a chave feminina nesta quarta teve Halep na quadra central do complexo do US Open. E a ex-número 1 do mundo, atual 13ª do ranking, fez valer a maior experiência e títulos sobre a eslovaca Kristina Kucova ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. A partida foi finalizada com o teto retrátil fechado em razão do mau tempo.

O triunfo marca a primeira vez que Halep vai à terceira rodada do Grand Slam americano desde 2016, quando alcançou as quartas de final. Nos últimos anos, ela vem enfrentando dificuldades na quadra dura de Nova York. Caiu logo na estreia em 2017 e 2018 e foi eliminada na segunda rodada em 2019. No ano passado, não competiu por causa da pandemia.

Em busca da vaga nas oitavas de final, a dona de dois troféus de Grand Slam vai encarar quem vencer do confronto entre a casaque Elena Rybakina e a francesa Caroline Garcia. Voltando de uma série de lesões, Halep ainda busca sua melhor forma técnica nesta temporada.

Outra ex-líder do ranking a vencer foi Muguruza. A número 10 do mundo superou a alemã Andrea Petkovic por 6/4 e 6/2 e avançou à terceira rodada. Poderá ter pela frente outra ex-número 1, a belarussa Victoria Azarenka.

Já a número cinco do mundo, a ucraniana Elina Svitolina, superou a espanhola Rebeka Masarova por 6/2 e 7/5. Na terceira rodada, ela vai encarar a vencedora do jogo entre a checa Marketa Vondrousova, finalista em Roland Garros em 2019, e a russa Daria Kasatkina.

Em outro jogo desta quarta, a tunisiana Ons Jabeur arrasou a colombiana Maria Camila Osorio Serrano por 6/0 e 6/1. Sua próxima adversária será a belga Elise Mertens.