Rivais vacilam e brasileiro Gabriel Bortoleto confirma título da Fórmula 3

O jovem piloto brasileiro Gabriel Bortoleto assegurou nesta sexta-feira o título da Fórmula 3, uma das categorias de acesso à Fórmula 1. O paulistano de 18 anos confirmou a inédita conquista para o Brasil após vacilos dos principais rivais na disputa pelo título. O troféu foi garantido antes mesmo da primeira corrida do fim de semana em Monza, na Itália.

Com ampla vantagem na classificação, Bortoleto estava perto do título desde a etapa passada, disputada na Bélgica. No Circuito de Spa-Francorchamps, uma combinação de resultados quase sacramentou o campeonato. A decisão, então, ficou para a última etapa do campeonato. E acabou vindo ainda no treino classificatório.

Na prática, o brasileiro disputou a sessão desta sexta na expectativa de que seus principais rivais, o espanhol Josep Maria Marti e o estoniano Paul Aron, não alcançassem a pole position. Se o fizessem, somariam pontos suficientes para seguir na briga pelo título, no sábado. A dupla, contudo, não foi bem-sucedida e Bortoleto enfim pode celebrar a primeira conquista de um brasileiro na Fórmula 3.

“Estou realmente muito feliz com a conquista que atingimos hoje aqui em Monza. Sempre fui dedicado em todas as competições que participei e, especialmente neste ano, sinto que evolui demais tanto dentro como fora da pista. A oportunidade de ter chegado até aqui foi, sem dúvida, especial e espero, sinceramente, continuar elevando a bandeira do Brasil na busca pelo meu objetivo de me tornar um piloto de sucesso na F-1”, festejou.

“Dedico esta conquista a Deus, minha família, à equipe Trident, aos profissionais que estiveram comigo nesta caminhada e a todos que torceram e me deram forças durante todo o ano”, celebrou o piloto brasileiro, ao se referir aos seus patrocinadores. “Minha sincera gratidão.”

Promessa do automobilismo brasileiro, Bortoleto vem se destacando desde o kart. Na Europa, chamou a atenção do espanhol Fernando Alonso. O bicampeão mundial de F-1 gostou tanto do que viu na pista que se tornou o empresário do brasileiro, através de sua empresa, a A14 Management, no ano passado.

Em entrevista recente ao Estadão, o brasileiro revelou que a relação com Alonso não se restringe a contratos, papéis e assinaturas. “No meu dia a dia ele sempre se preocupa em saber tudo o que está acontecendo e, nos finais de semana, me dá dicas valiosas de pilotagem. Ele é um cara bem tranquilo e me passa bastante confiança ter um bicampeão mundial ao meu lado”, comentou.