Riquelme confirma acerto com o Palmeiras para a compra em definitivo de Merentiel

Destaque do Boca Juniors na temporada e um dos responsáveis por levar a equipe até o vice-campeonato da Copa Libertadores, o meia-atacante Merentiel será jogador do clube em definitivo. Juan Roman Riquelme, vice-presidente xeneize, revelou que tudo está certo para a aquisição de 70% dos direitos do jogador.

“Ontem (quinta-feira) compramos o Merentiel. Enviamos uma carta oficial aos dirigentes do Palmeiras para notificar sobre a compra de Merentiel, que será jogador do Boca Juniors por muitos anos”, revelou Riquelme em entrevista à rádio 10.

Depois de desembolsar 800 mil dólares (R$ 3.9 milhões) pelo empréstimo no começo do ano, o Boca Juniors fez valer o direito de compra e vai desembolsar mais US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 14,7 milhões) para tê-lo em definitivo. O Palmeiras tinha 80 dos direitos e ainda vai ficar com uma pequena parcela.

Merentiel estava sem espaço no Palmeiras no começo do ano, no qual a disputa por uma vaga era grande com Rony, Endrick, Flaco López e Breno Lopes e o clube aceitou emprestá-lo após não conseguir se adaptar ao futebol brasileiro e poucas chances ter com o técnico Abel Ferreira.

No Boca Juniors, contudo, ele se transformou. Com gols e muita disposição, rapidamente caiu nas graças do torcedor. Foram 14 bolas nas redes adversárias na temporada. Mesmo com ídolos como Cavani e Benedetto na frente, Merentiel virou pela indispensável e agora firmará um acordo de longo tempo.