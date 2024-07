Ríos volta ao Palmeiras após a Copa América e Dudu exalta evolução no time: ‘Pude ir bem’

O volante Richard Ríos foi a novidade do Palmeiras no treino desta segunda-feira na Academia de Futebol. O jogador esteve ausente da equipe por causa da Copa América, quando ajudou a Colômbia a ficar com o vice-campeonato do torneio de seleções. Em processo de transição física, Lázaro também participou dos trabalhos.

Titular na vitória de 2 a 0 sobre o Cruzeiro, o atacante Dudu comentou sobre o seu momento no time. “Muito feliz (com a chance de jogar). Infelizmente tive essa contusão, dei um passo para trás no número de jogos e na minha vida aqui dentro do Palmeiras, mas pude voltar. Agradeço o carinho da torcida neste meu retorno, não só no jogo contra o Cruzeiro, mas nos outros também, em que venho ganhando essa minutagem”, comentou.

Com a sequência de partidas, Dudu espera voltar à fase em que era considerado um dos principais ídolos da equipe. “Pude ir bem e a começar a fazer as jogadas que o torcedor está acostumado a ver. Espero que daqui para frente possa ser só evolução a cada jogo, a cada lance, para ganhar confiança e voltar a ser aquele Dudu que todo mundo conhece”, afirmou.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Fluminense no Maracanã. Apesar da má fase do time carioca, vice-lanterna do torneio com 11 pontos, Dudu pediu cautela e foco ao time.

“O Fluminense não estava vivendo um bom momento, mas já conseguiu uma vitória fora de casa importante contra o Cuiabá. São os atuais campeões da Libertadores, então temos de entrar com muito respeito e focados. O nosso desejo é somar pontos e ganhar jogos para, lá no final, brigar pelo título”, comentou.

O lateral-direito Mayke, substituído contra o Cruzeiro, foi submetido a exame e teve constatado um edema na coxa direita. O zagueiro Murilo também passou pelo departamento médico por causa de uma entorse no tornozelo direito.